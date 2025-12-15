Newsletter
Unbekannter Täter verletzt 23-Jährigen in Königsbrunn – Polizei ermittelt wegen versuchten Tötungsdelikts
Polizei & Co
Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg (ots) – Am Samstagabend, den 13. Dezember 2025, ereignete sich ein Vorfall in Königsbrunn, bei dem ein 23-Jähriger in seiner Wohnung in der Bürgermeister-Wolfarth-Straße angegriffen wurde. Der Angriff führte zu schweren Verletzungen.

Unbekannter Täter attackiert 23-Jährigen

Gegen 22:30 Uhr wurde der 23-Jährige mutmaßlich mit einem Messer im Oberkörperbereich verletzt. Der unbekannte Täter flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter nicht gefasst werden.

Opfer außer Lebensgefahr

Das schwer verletzte Opfer wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Aktuellen Informationen zufolge besteht keine Lebensgefahr.

Ermittlungen wegen versuchten Tötungsdelikts

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts aufgenommen. Personen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-3821 an die Kriminalpolizei Augsburg zu wenden. Der 23-Jährige besitzt die polnische Staatsangehörigkeit.

