Medienbericht | Während Selenskyj-Besuch: Große Internet-Störung im Bundestag

Ausgerechnet während des Besuchs von Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj im Bundestag kam es laut Informationen der BILD zu erheblichen Störungen beim E-Mail- und Internet-Zugang im Parlamentsgebäude.

Betroffen waren mehrere Fraktionen sowie einzelne Bundestagsabgeordnete. Eine offizielle Bestätigung für den Vorfall gab es auf Nachfrage jetzt von einem Sprecher der Bundestagsverwaltung. Dieser erklärte gegenüber BILD:



„Wir haben seit ca. 14.30 Uhr einen größeren Ausfall, der gegenwärtig noch andauert.“

Auch aus verschiedenen Abgeordneten-Büros hieß es zu BILD: „Die Internetverbindung ist weg. Auch das Intranet ist betroffen.“ Die Stromzufuhr sei jedoch weiterhin vorhanden.

Die Störung trete sowohl bei „internen wie externen Geräten“ auf. Auch die Drucker sollen betroffen sein, was darauf hindeuten könnte, dass die Bundestagsserver von der Störung betroffen sind.

Der Vorfall sorgte für Irritationen bei den Mitarbeitenden und Abgeordneten, die zeitweise nicht auf ihre internen Kommunikationssysteme zugreifen konnten. Weitere Details und mögliche Hintergründe des Vorfalls werden derzeit geprüft.