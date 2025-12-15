Newsletter
Einbruch in Gersthofener Einfamilienhaus: Polizei sucht Zeugen
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Einbruch in Einfamilienhaus in Gersthofen: Täter unerkannt

Zwischen dem 11. und 14. Dezember 2025 verschafften sich unbekannte Einbrecher Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Ebnerstraße in Gersthofen. Die Täter drangen durch das gewaltsame Öffnen der Terrassentür in das Gebäude ein und durchwühlten anschließend die Räumlichkeiten.

Ermittlungen im Gange

Aktuell ermittelt die Polizei wegen Einbruchsdiebstahls. Die genaue Schadenshöhe der Beute sowie der Sachschaden werden derzeit noch von den Behörden geprüft.

Zeugen gesucht

Die Kriminalpolizei Augsburg bittet mögliche Zeugen um Hinweise. Informationen nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

