13-Jährige in Friedberg von Hund gebissen – Polizei sucht Zeugen

Am Samstagabend kam es in Friedberg zu einem Vorfall, bei dem ein Mädchen von einem Hund verletzt wurde. Die Polizei bittet nun den Hundehalter sowie mögliche Zeugen, sich zu melden.

Hund schnappt nach Mädchen auf Gehweg

Gegen 18:00 Uhr war eine 13-jährige Deutsche am 22. November 2025 zu Fuß auf der Augsburger Straße in Richtung Unterm Berg unterwegs. In Höhe der JET-Tankstelle begegnete sie einem Mann, der seinen Hund angeleint führte.

Der Hund begann laut zu bellen und schnappte nach dem Mädchen. Der Hundehalter brachte das Tier anschließend unter Kontrolle und fragte die Jugendliche, „ob sie in Ordnung sei“.

Die 13-Jährige – noch sichtlich geschockt – bejahte dies, sodass beide Parteien weitergingen, ohne Personalien auszutauschen.

Verletzung erst später bemerkt

Erst später stellte das Mädchen fest, dass sie eine kleine Bisswunde in der rechten Kniekehle erlitten hatte. Auch ihre Hose wurde dabei beschädigt.

Polizei bittet um Hinweise

Da die Identität des Hundehalters unbekannt ist, bittet die Polizeiinspektion Friedberg dringend um Hinweise.

Gesucht werden sowohl der Hundehalter selbst als auch Personen, die den Vorfall beobachtet haben.

Meldungen nimmt die PI Friedberg unter der Telefonnummer 0821 / 323-1710 entgegen.