Rolf Zuckowskis „Die Weihnachtsbäckerei“ feiert stimmungsvolle Musical-Premiere in Stuttgart

Mit einem festlichen Auftakt läutete das Stage Palladium Theater am Samstagmorgen um 10:30 Uhr offiziell die Adventszeit ein. Die Premiere der beliebten Familienproduktion „Die Weihnachtsbäckerei" lockte zahlreiche große und kleine Weihnachtsfans an – und bescherte Stuttgart eine neue musikalische Tradition für die Vorweihnachtszeit. Bis Ende Dezember verzaubert die Show das Publikum mit einer warmherzigen Geschichte, liebevollen Charakteren und den bekanntesten Liedern von Rolf Zuckowski.

Ein musikalischer Start in den Advent

Zum ersten Mal ist das Bühnenstück in Stuttgart zu sehen – und mit der Premiere wurde das Theater schlagartig zum Weihnachts-Treffpunkt. Die Besucherinnen und Besucher erwartete eine besinnliche Mischung aus Schauspiel, Musik und weihnachtlicher Atmosphäre. Die zeitlosen Klassiker wie „In der Weihnachtsbäckerei“, „Es schneit“ oder „Winterkinder“ durften dabei natürlich nicht fehlen.

Rolf Zuckowski selbst war zur Premiere angereist und zeigte sich spürbar bewegt:

„Es ist für mich etwas ganz Besonderes, meine Lieder nun auch in Stuttgart auf der Bühne zu erleben – in einer Stadt, die kulturell so viel zu bieten hat und deren Publikum heute zum ersten Mal in die Musicalwelt der Weihnachtsbäckerei eintauchen durfte. Ich wünsche mir, dass diese musikalische Reise durch die Vorweihnachtszeit viele Herzen von Klein und Groß berührt und hoffentlich noch lange nachklingt“,

sagt Rolf Zuckowski nach der Premiere.



Ein Liedermacher prägt Generationen

Rolf Zuckowski zählt seit Jahrzehnten zu den prägendsten Stimmen der Kinder- und Familienmusik in Deutschland. Seine Lieder begleiten Generationen durch Kindheit und Jugend, viele seiner Hits sind untrennbar mit der Advents- und Weihnachtszeit verbunden. Dass seine Songs nun in Stuttgart erstmals in ein Bühnenstück eingebettet sind, ist ein weiterer Meilenstein in seiner außergewöhnlichen Karriere.

Mit „Die Weihnachtsbäckerei“ hat Zuckowski ein Werk geschaffen, das Musik, Fantasie und warme Werte wie Zusammenhalt in den Mittelpunkt rückt. Die liebevolle Inszenierung lädt dazu ein, mit den Figuren zu lachen, zu träumen – und sich ein wenig an die eigene Kindheit zu erinnern.

Ein Erlebnis für Familien bis Jahresende

Bis Ende Dezember können Familien die musikalische Weihnachtsgeschichte im Stage Palladium Theater erleben. Die Premiere zeigt bereits: Stuttgart hat einen neuen Publikumsmagneten für die Vorweihnachtszeit.

