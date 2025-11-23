Newsletter
Gewinnspiel: Grid Studio iPhone 2G – Das perfekte Sammlerstück und Weihnachtsgeschenk für Apple-Fans

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Anzeige | In unserer digitalen Welt verschwinden viele ikonische Geräte langsam aus dem Alltag – obwohl sie einst für Innovation, Technikrevolution und die Vision großer Köpfe standen. Grid Studio hat eine einzigartige Methode entwickelt, diese technologischen Meilensteine zu würdigen: indem sie ikonische Geräte wie das iPhone 2G in kunstvolle Rahmen verwandeln.

Dieses erste Smartphone von Apple ist nicht nur ein Symbol für den Beginn der Smartphone-Ära, sondern bei Grid Studio auch ein exklusives Sammlerstück für Technikliebhaber und Apple-Fans. Jedes Grid Studio iPhone 2G wird in seine Einzelteile zerlegt, liebevoll arrangiert und in einem stilvollen Bilderrahmen präsentiert. Jede Komponente – von der Platine über die Kamera bis hin zum Home-Button – ist detailliert beschriftet und perfekt angeordnet. Das Ergebnis ist ein zeitloses Kunstwerk, das minimalistische Ästhetik mit technischer Präzision verbindet und moderne Wohn- und Arbeitsräume stilvoll aufwertet.

Produkt-Highlights – Grid Studio iPhone 2G:

  • Rahmengröße quadratisch: 13 x 13 x 1,8 Zoll (33 x 33 x 4,6 cm)

  • Rahmengröße rechteckig: 11,7 x 16,5 Zoll (29,7 x 42 x 4,2 cm)

  • Originalteile: Alle Komponenten stammen vom originalen iPhone 2G

  • Sicherheit: Batterie nur als Modell – keine Gefahr

  • Limitierte Edition: Nur wenige Exemplare verfügbar, leichte Gebrauchsspuren möglich

  • Preis: €258,18 EUR (statt regulär €603,46 EUR)

Für Apple-Fans, die Technikgeschichte lieben, ist das iPhone 2G im Grid Studio Rahmen das ideale Weihnachtsgeschenk. Für kleinere Budgets bietet Grid Studio auch andere iPhones und klassische Technik-Gadgets im Bilderrahmen – bereits ab Preisen unter 100 Euro.

Gewinnspiel

Presse Augsburg verlost ein Exemplar an seine Leser. So können Sie gewinnen:

  1. Folgen Sie Presse Augsburg auf Facebook

  2. Liken und teilen Sie den Gewinnspiel-Beitrag

  3. Vielleicht gehören Sie zu den glücklichen Gewinnern! 🍀

Teilnahme: Das Gewinnspiel läuft bis 28. November 2025 um 21:00 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Gewinner werden über Facebook benachrichtigt – prüfen Sie bitte auch den Ordner „Sonstige Nachrichten“. Zu unseren Teilnahmebedingungen gehts hier. Das Gewinnspiel wird von einem Gewinnspielpartner unterstützt.

🎄 Fazit

Mit einem Grid Studio iPhone 2G verschenken Sie Technikgeschichte, Kunst und Design in einem. Dieses Sammlerstück ist nicht nur ein stilvolles Dekorationsobjekt, sondern auch eine Hommage an die Revolution der Smartphone-Generation – das perfekte Weihnachtsgeschenk für alle, die Innovation und Apple lieben.

