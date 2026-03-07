Darf der FC Augsburg weiter jubeln? | Foto: Kolbert press
FC AugsburgAugsburg Stadt
1 Min.Lesezeit

Offene Rechnung bezahlen | Der FC Augsburg will bei Topteam Leipzig die Hinspielpleite vergessen machen

Dominik Mesch
Von Dominik Mesch

Nach der deutlichen Hinspielpleite hat der FC Augsburg heute in Leipzig etwas gutzumachen. Keine leichte Aufgabe, doch die aktuelle Topform hat auch schon ein anderes Spitzenteam zu spüren bekommen.

Der FC Augsburg ist vielleicht so etwas wie das Team der Stunde in der Fußball-Bundesliga. In der Rückrunde konnte vor diesem Spieltag keine Mannschaft mehr Punkte sammeln als die Fuggerstädter. Fünf Siege und ein Remis aus sieben Spielen brachten 16 Punkte. In der Tabelle der zweiten Halbserie befindet man sich punktetechnisch auf Augenhöhe mit den Topclubs FC Bayern und Dortmund. 31 Zähler befinden sich bereits insgesamt auf dem Konto der Schwaben, die als aktueller Tabellenneunter schon früh in der Saison einen deutlichen Abstand zur Abstiegszone aufbauen konnten.

Das Ende der Sandro-Wagner-Show mit der Inthronisierung von Manuel Baum hat sich bisher für den FCA voll ausgezahlt. Es ist kein Wunder, dass man im Umfeld des Clubs jetzt immer lauter darüber diskutiert, dass die „Interimslösung Baum“ wohl über das Saisonende hinaus verlängert werden könnte.

Offensiv starke Leipziger

Bevor solche Entscheidungen fallen, stehen aber noch zahlreiche Aufgaben in der Bundesliga an. Heute wartet die schwere Auswärtsaufgabe bei RB Leipzig. In der Messestadt hatte man vor der Saison wieder eine starke Mannschaft zusammengestellt. Der Tabellenfünfte kämpft um die Champions League-Qualifikation. Besonders in der Offensive sind die „Bullen“ enorm einsatzfreudig und gefährlich. Augsburg musste dies im Hinspiel deutlich spüren. Mit 0:6 ging man damals – noch unter Wagner – im eigenen Stadion unter. Seitdem hat sich jedoch einiges verändert.

FCA setzt auf Sieg

Der FCA ist in Topform und zu Hause eine Macht, doch auch auf fremdem Platz ist man inzwischen in der Spur. Zwei der letzten drei Auswärtspartien konnte man für sich entscheiden, darunter auch die Partie beim Spitzenreiter aus München. Die Zirbelnusskicker wissen also, wie man auch Spitzenclubs knacken kann.

Im 100. Pflichtspiel von Baum als FCA-Chefcoach möchte man nun die Hinspielpleite ausradieren und erstmals in Leipzig überhaupt gewinnen. Keine leichte Aufgabe, da ausgerechnet gegen den starken Leipziger Angriff neben den verletzten Gouweleeuw und Matsima mit Zesiger ein weiterer Verteidiger gelbgesperrt ausfallen wird.

Die voraussichtliche Aufstellung:

Dahmen – Arthur Chaves,  Schlotterbeck, Banks – Fellhauer, Massengo, Jakic, Giannoulis – Kömür, Claude-Maurice – Ribeiro

Anzeige
Dominik Mesch
Dominik Mesch
Dominik Mesch ist freier Redakteur und Mitglied der Presse Augsburg-Redaktion.

Meistgelesen

Polizei & Co

Sterbliche Überreste bei Dillingen gefunden: Vermisster Feuerwehrmann aus Offingen?

0
Am Mittwoch, den 4. März 2026, wurden bei Vermessungsarbeiten...
Polizei & Co

EILMELDUNG | Tödlicher Unfall auf der A8 auf Höhe der Rastanlage Augsburg Ost

0
Am Mittwochabend ist es auf der Bundesautobahn 8 (A8)...
Polizei & Co

Versuchtes Tötungsdelikt in Haunstetten: Mann greift Frau mit Messer an

0
In einem Wohnhaus im Augsburger Stadtteil Haunstetten ist es...
Polizei & Co

E-Scooter von Brücke geworfen – Güterzug überfährt Roller in Augsburg

0
Augsburg – Am frühen Freitagmorgen (6. März) hat ein...
Polizeipräsidium Unterfranken

Frau in Mainaschaff vermisst: Polizei sucht mit Großaufgebot nach Petra Seferovic

0
Die 41-jährige Petra Seferovic aus Mainaschaff wird seit Freitagnachmittag...

Neueste Artikel