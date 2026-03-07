Offene Rechnung bezahlen | Der FC Augsburg will bei Topteam Leipzig die Hinspielpleite vergessen machen

Nach der deutlichen Hinspielpleite hat der FC Augsburg heute in Leipzig etwas gutzumachen. Keine leichte Aufgabe, doch die aktuelle Topform hat auch schon ein anderes Spitzenteam zu spüren bekommen.

Der FC Augsburg ist vielleicht so etwas wie das Team der Stunde in der Fußball-Bundesliga. In der Rückrunde konnte vor diesem Spieltag keine Mannschaft mehr Punkte sammeln als die Fuggerstädter. Fünf Siege und ein Remis aus sieben Spielen brachten 16 Punkte. In der Tabelle der zweiten Halbserie befindet man sich punktetechnisch auf Augenhöhe mit den Topclubs FC Bayern und Dortmund. 31 Zähler befinden sich bereits insgesamt auf dem Konto der Schwaben, die als aktueller Tabellenneunter schon früh in der Saison einen deutlichen Abstand zur Abstiegszone aufbauen konnten.

Das Ende der Sandro-Wagner-Show mit der Inthronisierung von Manuel Baum hat sich bisher für den FCA voll ausgezahlt. Es ist kein Wunder, dass man im Umfeld des Clubs jetzt immer lauter darüber diskutiert, dass die „Interimslösung Baum“ wohl über das Saisonende hinaus verlängert werden könnte.

Offensiv starke Leipziger

Bevor solche Entscheidungen fallen, stehen aber noch zahlreiche Aufgaben in der Bundesliga an. Heute wartet die schwere Auswärtsaufgabe bei RB Leipzig. In der Messestadt hatte man vor der Saison wieder eine starke Mannschaft zusammengestellt. Der Tabellenfünfte kämpft um die Champions League-Qualifikation. Besonders in der Offensive sind die „Bullen“ enorm einsatzfreudig und gefährlich. Augsburg musste dies im Hinspiel deutlich spüren. Mit 0:6 ging man damals – noch unter Wagner – im eigenen Stadion unter. Seitdem hat sich jedoch einiges verändert.

FCA setzt auf Sieg

Der FCA ist in Topform und zu Hause eine Macht, doch auch auf fremdem Platz ist man inzwischen in der Spur. Zwei der letzten drei Auswärtspartien konnte man für sich entscheiden, darunter auch die Partie beim Spitzenreiter aus München. Die Zirbelnusskicker wissen also, wie man auch Spitzenclubs knacken kann.

Im 100. Pflichtspiel von Baum als FCA-Chefcoach möchte man nun die Hinspielpleite ausradieren und erstmals in Leipzig überhaupt gewinnen. Keine leichte Aufgabe, da ausgerechnet gegen den starken Leipziger Angriff neben den verletzten Gouweleeuw und Matsima mit Zesiger ein weiterer Verteidiger gelbgesperrt ausfallen wird.

Die voraussichtliche Aufstellung:

Dahmen – Arthur Chaves, Schlotterbeck, Banks – Fellhauer, Massengo, Jakic, Giannoulis – Kömür, Claude-Maurice – Ribeiro