FV Illertissen beendet das Jahr mit klarem Sieg gegen Bayreuth

Der FV Illertissen hat das Kalenderjahr in der Regionalliga Bayern mit einem deutlichen 4:0-Erfolg gegen die SpVgg Bayreuth abgeschlossen und damit seinen vierten Tabellenplatz gefestigt. Mit nun elf ungeschlagenen Spielen in Serie zeigt die Mannschaft von Trainer Holger Bachthaler weiterhin starke Form.

Trotz kurzfristiger Ausfälle – Maximilian Neuberger und Torhüter Michel Witte waren krank, Tobias Rühle gesperrt – dominierte Illertissen das Spiel von Beginn an. Yannick Glessing brachte die Gastgeber in der 31. Minute mit einem Treffer in Führung, Milos Cocic erhöhte kurz vor der Halbzeit auf 2:0 per Handelfmeter. In der zweiten Halbzeit setzte Cocic mit seinem 13. Saisontor nach Vorarbeit von Glessing den nächsten Akzent, ehe Robin Muth kurz vor Schluss per Kopf zum 4:0-Endstand traf. Einen Elfmeter der Gäste in der 83. Minute konnte Torhüter Malwin Zok entschärfen.

„Wir sind gut ins Spiel gekommen, strahlten von Anfang an Dominanz aus und boten über 90 Minuten eine souveräne Leistung“, resümierte Bachthaler. Bayreuths Trainer, ein ehemaliger Illertisser Spieler, kommentierte: „Das war in der zweiten Halbzeit ein toter Auftritt meiner Mannschaft.“