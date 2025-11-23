Newsletter
Sonntag, November 23, 2025
London
Der betroffene Zug an der Weiche bei Weizern-Hopferau
Ostallgäu
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Zug engtleist! Strecke zwischen Marktoberdorf und Füssen gesperrt

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Im Netz Ostallgäu-Lechfeld ist es am Samstag, 22. November 2025, zu einer Zugentgleisung auf der Strecke Augsburg/München – Buchloe – Füssen gekommen. Gegen Mittag sprang ein aus Augsburg kommender Zug kurz vor dem Bahnhof Weizern-Hopferau an einer Weiche mit den ersten beiden Achsen aus den Gleisen. Die Ursache des Vorfalls ist bislang unklar und wird derzeit untersucht.

Rund 150 Fahrgäste befanden sich zum Zeitpunkt der Entgleisung an Bord. Einsatzkräfte evakuierten den Zug zügig, die Weiterfahrt wurde mit Bussen organisiert. Verletzt wurde niemand.

Am heutigen Sonntag soll der entgleiste Zug wieder eingegleist und abtransportiert werden. Erst danach kann der entstandene Schaden an der Infrastruktur begutachtet und eine Einschätzung zur Dauer der Sperrung abgegeben werden. Bis auf Weiteres bleibt daher der eingerichtete Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen zwischen Marktoberdorf und Füssen bestehen – betroffen ist insbesondere auch der Schüler- und Pendlerverkehr ab Montag.

Die Bayerische Regiobahn (BRB) bittet Fahrgäste, sich vor Reiseantritt über die aktuellen Verbindungen zu informieren. Echtzeit-Informationen gibt es über die „BRB Störungsinfo“ auf Facebook sowie über die WhatsApp-Kanäle unter www.brb.de/whatsapp. Lagepläne zu allen SEV-Haltestellen stehen auf www.bahnhof.de bereit.

Presse Augsburg
Presse Augsburg
Newsdesk der Presse Augsburg Medien-Redaktion.

