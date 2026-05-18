Schulze warnt vor AfD-Personalplänen für Sachsen-Anhalt
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Schulze warnt vor AfD-Personalplänen für Sachsen-Anhalt

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Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze (CDU) hat scharfe Kritik an möglichen Personalplänen der AfD geäußert.

Ulrich Siegmund (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Ich bin ziemlich sicher, dass diese Menschen dann nicht aus Sachsen-Anhalt kämen, sondern dass Frau Weidel aus der Schweiz heraus abordnen würde und sagen würde, wer in Sachsen-Anhalt Führungskräfte sein sollen”, sagte Schulze am Montag in der ntv-Sendung “Pinar Atalay”. “Ich habe da überhaupt keine Lust drauf.”

Schulze warnte davor, dass im Falle einer AfD-Regierung zentrale Posten mit Politikern von außerhalb besetzt werden könnten. “Die Menschen sollten das schon wissen in Sachsen-Anhalt, was dann auf sie zukäme”, so der CDU-Politiker. Mit Blick auf mögliche Namen wie den früheren Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen erklärte Schulze: “Maaßen wäre genauso wie viele andere dann von Weidel hierhergeschickt.” Es sei “bedauerlich für Sachsen-Anhalt, wenn hier Menschen außerhalb des Landes benötigt werden, um dieses Land zu regieren”.

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Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
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