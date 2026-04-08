Gewinnspiel | Musical „RUDOLF – DER LETZTE KUSS“ feiert Premiere im Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen

Im Frühjahr 2026 bringt das Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen erstmals in Deutschland das Erfolgs-Musical „RUDOLF – DER LETZTE KUSS“ auf die Bühne. Die Neuinszenierung des Werks von Komponist Frank Wildhorn erzählt die tragische Liebesgeschichte von Kronprinz Rudolf und Mary Vetsera und verspricht große Emotionen sowie opulente Bilder.

Das Musical beleuchtet die letzten Lebensjahre des österreichischen Kronprinzen Rudolf, Sohn von Kaiser Franz Joseph I. und Kaiserin Elisabeth. Im Zentrum steht sein Konflikt zwischen persönlichem Glück und den Zwängen des Hofes, der 1889 in einem dramatischen Ende mündete.

Internationaler Erfolg erstmals in Deutschland

Nach erfolgreichen Produktionen unter anderem in Wien sowie internationalen Aufführungen kommt das Stück nun erstmals nach Deutschland. Füssen sicherte sich die Rechte und bringt das Musical in einer aufwendigen Neuinszenierung auf die Bühne.

Für die Inszenierung wurde ein erfahrenes Team verpflichtet, darunter Regisseur Alex Balga sowie Bühnenbildner Morgan Large. Die Musik stammt von Frank Wildhorn, die Texte von Jack Murphy.

Große Erwartungen an die Premiere

Theaterleiter Benjamin Sahler blickt mit Vorfreude auf die Premiere: „Wir können es kaum erwarten, dieses besondere Musical dem Publikum in Füssen zu präsentieren. RUDOLF – DER LETZTE KUSS ist ein fesselndes Stück voller Leidenschaft und Historie – genau das Richtige für unser Haus“ Zugleich betont er die Bedeutung der Zusammenarbeit mit den Vereinigten Bühnen Wien: „Die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Vereinigten Bühnen Wien und dass sie uns die Rechte für die Erstaufführung in Deutschland übertragen haben, erfüllt uns mit großem Dank und Stolz.“

Premiere im Mai 2026

Die Premiere findet am 7. Mai 2026 statt und soll den Auftakt für eine neue Musical-Ära in Füssen bilden. Die Verbindung aus historischem Stoff und dem Standort nahe der Königsschlösser verspricht ein besonderes Kulturerlebnis.

Absolutes Gewinnspiel-Highlight

Presse Augsburg ermöglicht in Kooperation mit dem Festspielhaus Neuschwanstein 2×2 Lesern die Möglichkeit bereits vor der Deutschlandpremiere „RUDOLF – DER LETZTE KUSS“ bei den Previews zu sehen. (1.5., 2.5., 3.5. oder 6.5.26).

Presse Augsburg-Gewinnspiel

Wir verlosen 2 x 2 Tickets der Kategorie 1 für die Previews von „RUDOLF – DER LETZTE KUSS“.

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Das Gewinnspiel läuft bis 15. April 2026 um 21:00 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Den Gewinner werden wir über Facebook benachrichtigen. Bitte prüfen Sie dazu auch regelmäßig den Ordner „Sonstige Nachrichten“ in Ihrem Posteingang. Zu unseren Teilnahmebedingungen gehts hier. Das Gewinnspiel wird von einem Gewinnspielpartner unterstützt.