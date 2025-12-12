Newsletter
Freitag, Dezember 12, 2025
Einbruch in Wohnung in der Hessenbachstraße: Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Einbruch in Wohnung in der Hessenbachstraße: Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Im Augsburger Stadtteil Pfersee verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter zwischen Donnerstag, dem 11. Dezember 2025, 12:00 Uhr, und Freitag, dem 12. Dezember 2025, 01:00 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Hessenbachstraße.

Durchsuchung der Wohnung

Die Eindringlinge durchwühlten mehrere Räume der Wohnung. Welche Gegenstände entwendet wurden, wird aktuell noch ermittelt. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei in Augsburg ermittelt wegen Einbruchdiebstahls. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

