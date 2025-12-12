Einbruch in Aystetten: Unbekannte Täter entwenden Wertgegenstände aus Einfamilienhaus

Aystetten – Am Donnerstag, den 11. Dezember 2025, haben sich ein oder mehrere unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Aystetten verschafft.

Bewohner überrascht Einbrecher

Gegen 18.15 Uhr kehrte der Bewohner nach Hause zurück und hörte noch Stimmen in seinem Haus. Umgehend flüchtete er zu den Nachbarn und alarmierte die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb bislang erfolglos. Bei dem Einbruch wurden mehrere Wertgegenstände entwendet. Der genaue Beuteschaden wird derzeit ermittelt, der Sachschaden beläuft sich auf rund 600 Euro.

Zeugen gesucht

Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls. Zeugen werden gebeten, Hinweise an die Polizeiinspektion Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810 zu melden.

Tipps zum Einbruchsschutz von der Polizei

Die Polizei gibt folgende Tipps zum Schutz vor Einbrüchen:

Informieren Sie Ihre Nachbarn bei Abwesenheit und bitten Sie darum, den Briefkasten zu leeren und Mülltonnen zu verstauen.

Notieren Sie Kennzeichen unbekannter Fahrzeuge oder Personen.

Sprechen Sie auffällige Personen direkt an.

Rufen Sie beim Verdacht eines Einbruchs sofort den Polizeinotruf 110.

Halten Sie Rollläden tagsüber geöffnet und nutzen Sie Zeitschaltuhren.

Verstecken Sie keine Hausschlüssel auf dem Grundstück und schließen Sie Fenster vollständig.

Schließen Sie die Haustür doppelt ab.

Die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle bietet kostenlose Beratungstermine zur Risikominderung von Einbrüchen an und lädt regelmäßig zu Informationsveranstaltungen ein. Weitere Informationen finden Sie auf den Social Media Kanälen des Polizeipräsidiums Schwaben Nord. Dort erläutert Kriminalhauptkommissar Thomas Schuster die wichtigsten Punkte zu Einbruchschutz, welche auch ausführlicher im Podcast “Polcast110” des Polizeipräsidiums Schwaben Nord besprochen werden.