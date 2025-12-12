Newsletter
Unbekannte Täter beschädigen Lagertüre und Vereinsgebäude in Augsburg
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Unbekannte Täter beschädigen Lagertüre und Vereinsgebäude in Augsburg

Augsburg – In Göggingen kam es zwischen Dienstagabend, dem 2. Dezember 2025, und Mittwoch, dem 3. Dezember 2025, zu einer Sachbeschädigung. Eine oder mehrere unbekannte Personen besprühten eine Lagertür in der Bürgermeister-Aurnhammer-Straße mit Farbe. Der entstandene Sachschaden wird derzeit untersucht. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Sachbeschädigung in Vereinsgebäude in Haunstetten

In Haunstetten wurde zwischen dem 14. Oktober 2025 und dem 8. Dezember 2025 ein Vereinsgebäude in der Brahmstraße mehrfach beschädigt. Unbekannte Täter zerstörten die Hausfassade, einen Zaun und ein Vereinsschild. Auch hier wird der Sachschaden aktuell ermittelt. Die Polizeiinspektion Augsburg Süd ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise.

Zeugen gesucht

Die Polizeiinspektion Augsburg Süd bittet Zeugen, die Hinweise zu den Vorfällen in Göggingen oder Haunstetten geben können, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

