Unbekannter beschädigt Dachfenster einer Lagerhalle in Lechhausen – Polizei bittet um Hinweise

Augsburg – Im Stadtteil Lechhausen wurde in der Zeit von Freitag (21.11.2025), 13.00 Uhr, bis Montag (24.11.2025), 07.30 Uhr, ein Dachfenster einer Lagerhalle in der Stätzlinger Straße beschädigt. Der Täter ist derzeit unbekannt.

Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro

Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und sucht nun nach Zeugen.

Zeugenaufruf der Polizei

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.