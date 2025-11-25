Newsletter
Dienstag, November 25, 2025
6.5 C
London
type here...
Subscribe
Unbekannter beschädigt Dachfenster einer Lagerhalle in Lechhausen – Polizei bittet um Hinweise
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Unbekannter beschädigt Dachfenster einer Lagerhalle in Lechhausen – Polizei bittet um Hinweise

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – Im Stadtteil Lechhausen wurde in der Zeit von Freitag (21.11.2025), 13.00 Uhr, bis Montag (24.11.2025), 07.30 Uhr, ein Dachfenster einer Lagerhalle in der Stätzlinger Straße beschädigt. Der Täter ist derzeit unbekannt.

Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro

Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und sucht nun nach Zeugen.

Zeugenaufruf der Polizei

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizeipräsidium Oberbayern Nord

Tödliche Messerattacke in Olchinger Hotel: 38-jährige Frau tot, Verdächtiger festgenommen

0
In Olching, im Gemeindeteil Neu-Esting, wurde am gestrigen Nachmittag...
Polizeipräsidium Oberfranken

Mann nach mutmaßlichem Angriff auf Kinderwagen in Hirschaid festgenommen

0
HIRSCHAID, LKR. BAMBERG. Ein 45-jähriger Mann wurde am Morgen...
Polizeipräsidium Oberpfalz

Drei Tote bei schwerem Unfall auf A 93 nahe Ponholz: Autobahn teilweise gesperrt

0
Am 24. November 2025 ereignete sich auf der Autobahn...
Polizeipräsidium Oberpfalz

Drei Tote bei schwerem Verkehrsunfall auf A93 bei Maxhütte-Haidhof

0
In den frühen Morgenstunden des 24. November 2025 ereignete...
Polizei & Co

Schwerer Unfall auf der A8 bei Odelzhausen – 19-Jähriger lebensbedrohlich verletzt

0
In der Nacht zum Montag hat sich auf der...

Neueste Artikel