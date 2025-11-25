Newsletter
Dienstag, November 25, 2025
6.5 C
London
type here...
Subscribe
Diebstahl in Augsburger Buslinie 211: Unbekannter entwendet Gegenstände aus Jackentasche
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Diebstahl in Augsburger Buslinie 211: Unbekannter entwendet Gegenstände aus Jackentasche

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Montag, dem 24. November 2025, ereignete sich ein Diebstahl in einem Bus der Linie 211 in Richtung Derching in Augsburg, Lechhausen. Zwischen 07:00 Uhr und 07:30 Uhr stahl ein noch nicht identifizierter Täter mehrere Gegenstände aus der Jackentasche eines Mannes.

Zwischen Stadttheater und Innere Industriestraße

Der Diebstahl fand zwischen den Haltestellen Stadttheater und Innere Industriestraße statt. Der genaue Schaden des Diebstahls wird derzeit noch von den Behörden ermittelt.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Informationen werden von der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizeipräsidium Oberbayern Nord

Tödliche Messerattacke in Olchinger Hotel: 38-jährige Frau tot, Verdächtiger festgenommen

0
In Olching, im Gemeindeteil Neu-Esting, wurde am gestrigen Nachmittag...
Polizeipräsidium Oberfranken

Mann nach mutmaßlichem Angriff auf Kinderwagen in Hirschaid festgenommen

0
HIRSCHAID, LKR. BAMBERG. Ein 45-jähriger Mann wurde am Morgen...
Polizeipräsidium Oberpfalz

Drei Tote bei schwerem Unfall auf A 93 nahe Ponholz: Autobahn teilweise gesperrt

0
Am 24. November 2025 ereignete sich auf der Autobahn...
Polizeipräsidium Oberpfalz

Drei Tote bei schwerem Verkehrsunfall auf A93 bei Maxhütte-Haidhof

0
In den frühen Morgenstunden des 24. November 2025 ereignete...
Polizei & Co

Schwerer Unfall auf der A8 bei Odelzhausen – 19-Jähriger lebensbedrohlich verletzt

0
In der Nacht zum Montag hat sich auf der...

Neueste Artikel