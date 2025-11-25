Diebstahl in Augsburger Buslinie 211: Unbekannter entwendet Gegenstände aus Jackentasche

Am Montag, dem 24. November 2025, ereignete sich ein Diebstahl in einem Bus der Linie 211 in Richtung Derching in Augsburg, Lechhausen. Zwischen 07:00 Uhr und 07:30 Uhr stahl ein noch nicht identifizierter Täter mehrere Gegenstände aus der Jackentasche eines Mannes.

Zwischen Stadttheater und Innere Industriestraße

Der Diebstahl fand zwischen den Haltestellen Stadttheater und Innere Industriestraße statt. Der genaue Schaden des Diebstahls wird derzeit noch von den Behörden ermittelt.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Informationen werden von der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell.