Einbruchsversuch in Augsburger Reihenhaus scheitert – Polizei sucht Zeugen im Breitachweg

Augsburg – Im Augsburger Stadtteil Hochzoll kam es in der Nacht zum Mittwoch, den 19. November 2025, zu einem Einbruchsversuch in einem Reihenhaus im Breitachweg.

Einbruchsversuch in Hochzoll gescheitert

Gegen 2:00 Uhr versuchte ein unbekannter Täter, sich gewaltsam Zutritt zu dem Haus zu verschaffen. Der Einbruchsversuch scheiterte jedoch, und es entstand lediglich ein geringer Sachschaden an der Tür.

Kriminalpolizei Augsburg sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen wegen versuchten Einbruchsdiebstahls aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.