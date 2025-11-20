Am Staatstheater Augsburg herrscht Erleichterung: Der Verdacht auf mögliche Schadstoffe im Inneren des Großen Hauses hat sich nach gründlichen Untersuchungen nicht bestätigt. Eine ausführende Firma hatte Ende vergangener Woche Auffälligkeiten gemeldet, woraufhin Staubproben entnommen und analysiert wurden. Nun steht fest, dass keine gesundheitsgefährdenden Stoffe in der Luft zu finden sind.

Untersuchungen bringen Klarheit

Die sofort eingeleiteten Prüfungen zeigten schnell ein beruhigendes Ergebnis: In den Staubablagerungen wurden keine Schadstoffe entdeckt, die die Fortsetzung der Arbeiten gefährden würden. Damit gibt es grünes Licht für die Wiederaufnahme des Baugeschehens im Großen Haus.

Altbauten bleiben unberechenbar

Baureferent Steffen Kercher betonte, dass bei historischen Gebäuden immer wieder mit unerwarteten Altlasten gerechnet werden müsse. Die sichere Entsorgung solcher Materialien sei ein wiederkehrendes Thema auf vielen Baustellen. Umso größer sei nun die Erleichterung:„Wir sind sehr froh, dass die Bauarbeiten nun wieder ungehindert weitergehen können.“

Mit der Entwarnung kann das Theaterprojekt ohne weitere Verzögerungen fortgeführt werden – ein wichtiger Schritt für den Fortschritt der umfangreichen Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen.