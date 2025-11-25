Unfallflucht in Augsburg-Firnhaberau: Postauto beschädigt, Polizei sucht Zeugen

Am vergangenen Samstag, dem 22. November 2025, ereignete sich im Augsburger Stadtteil Firnhaberau eine Unfallflucht. Zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr streifte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer ein am linken Fahrbahnrand geparktes Postauto im Marderweg. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne den verursachten Schaden zu melden.

Schaden am Postauto beläuft sich auf 5.000 Euro

Der Sachschaden am Postauto wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Aufgrund der Schwere des Schadens ermittelt die Polizei nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizeiinspektion Augsburg Ost bittet um Mithilfe und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Unfallflucht geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.