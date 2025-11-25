Fernfahrerstammtisch mit Überraschungsgast: Polizei lädt nach Augsburg-Ost ein

Am kommenden Mittwoch, den 3. Dezember 2025, lädt die Autobahnpolizei Gersthofen ab 19:00 Uhr zu einem weiteren Fernfahrerstammtisch an der Tank- und Rastanlage “Augsburg-Ost” ein.

Offener Austausch zwischen Fahrern und Polizei

Der Stammtisch bietet eine hervorragende Gelegenheit für einen offenen Dialog zwischen Fernfahrern und der Polizei. Die Beamten stehen bereit, um in entspannter Atmosphäre Gespräche zu führen und offene Fragen zu klären.

Ein Überraschungsgast sorgt für Spannung

Ein besonderes Highlight des Abends wird der Besuch eines Überraschungsgastes sein, der sicherlich für Gesprächsstoff sorgen wird.

Freude auf ein gemeinsames Event

Die Autobahnpolizei Gersthofen freut sich auf eine rege Teilnahme und einen informativen Abend beim Fernfahrerstammtisch.