Füssen ist neues Kneippheilbad – erster Titel in Bayern seit fast 20 Jahren

Mit einem feierlichen Akt wurde die Stadt Füssen offiziell zum Kneippheilbad ernannt – als erstes in Bayern seit knapp zwei Jahrzehnten. Bayerns Innen- und Kommunalminister Joachim Herrmann überreichte im Rahmen einer Zeremonie dem Ersten Bürgermeister Maximilian Eichstetter die Anerkennungsurkunde.

„Mit Tatkraft, Ausdauer und viel Geduld ist es gelungen: Füssen ist Kneippheilbad. Herzlichen Glückwunsch zu diesem historischen Meilenstein für die Stadt Füssen“, betonte Herrmann bei der Übergabe. Die Auszeichnung würdigt die langjährigen Bemühungen der Stadt, das traditionsreiche Kneipp-Erbe modern zu interpretieren und mit nachhaltigen Investitionen in Infrastruktur, Ortsbild und Gesundheitsangebote neue Impulse zu setzen.

Natur, Gesundheit und Lebensqualität

Füssen erfüllt nun die hohen Standards eines staatlich anerkannten Kneippheilbads. Die Stadt verbindet ihre natürliche Schönheit zwischen den Ammergauer und Allgäuer Alpen mit einem modernen Gesundheitsverständnis. Innenminister Herrmann lobte dabei besonders die landschaftlichen Voraussetzungen: „Die Lage zwischen Weißensee, Hopfensee und Forggensee bietet ideale Bedingungen für ein naturnahes Heilbad. Es ist keine Selbstverständlichkeit, diese hohe Auszeichnung zu erreichen – in Bayern legen wir großen Wert auf Qualität. Das ist ein Markenzeichen unseres Wirtschaftsstandorts.“

Vom Kneippkurort zum Kneippheilbad

Die Stadt Füssen ist kein unbeschriebenes Blatt im Kurwesen: Der Ortsteil Bad Faulenbach war bereits als Moorheilbad anerkannt, die Bereiche Füssen und Hopfen am See galten bisher als Kneippkurorte. Im Jahr 2020 folgte der Antrag, das Prädikat auf das gesamte Stadtgebiet auszuweiten. Zwei Jahre später erhielt Füssen den erweiterten Status als Kneippkurort – und im Juli 2025 schließlich die begehrte Anerkennung als Kneippheilbad.

Damit ist Füssen nun das sechste Kneippheilbad im Freistaat – und das erste, das seit fast 20 Jahren neu ausgezeichnet wurde.

Gesundheit als Zukunftsbranche

Neben der touristischen Bedeutung hob Herrmann auch die wirtschaftliche Relevanz der Gesundheitsbranche hervor: „Unsere Heilbäder und Kurorte sind für die Gesundheit unserer Bürgerinnen und Bürger von unschätzbarem Wert. Sie sind außerdem eine wichtige Säule der touristischen Infrastruktur. Wir setzen alles daran, diesen hohen bayerischen Standard zu erhalten und zu schützen.“

Zugleich sei die Gesundheits- und Pflegewirtschaft einer der wichtigsten Zukunftssektoren im Land.

„Etwa 1,2 Millionen Beschäftigte in Bayern arbeiten in Gesundheits- und Pflegeberufen – das sind mehr als 15 Prozent aller Beschäftigten. Jeder zehnte Euro der bayerischen Wirtschaftskraft entsteht in dieser Branche. Das zeigt, welchen gesellschaftlichen Stellenwert sie heute schon hat.“

„Kneipp anders denken“ – Füssens moderner Weg

Mit dem neuen Prädikat will Füssen das Erbe von Sebastian Kneipp zeitgemäß weiterführen. Unter dem Leitgedanken „Kneipp anders denken“ setzt die Stadt auf Prävention, Achtsamkeit und Naturerlebnis – Werte, die perfekt zu ihrer Umgebung und ihrer Geschichte passen.

Mit der Anerkennung als Kneippheilbad hat Füssen nun nicht nur ein neues Prädikat, sondern auch ein starkes Zukunftssignal gesetzt – für die Gesundheit, den Tourismus und die Lebensqualität in der gesamten Region.