FC Augsburg verlängert mit Matsima

Der FC Augsburg hatte auf der Jahreshauptversammlung zahlreiche gute Nachrichten — die vielleicht beste aus Sicht der Fans: Der Vertrag mit Chrislain Matsima wurde verlängert.

Nach dem Heimsieg gegen den Hamburger SV verlief die Jahreshauptversammlung deutlich ruhiger, als man es vor Wochenfrist noch hätte erwarten können. Die Verantwortlichen hatten aber auch zahlreiche gute Nachrichten für die inzwischen über 30.000 Mitglieder zu bieten. Neben wirtschaftlich starken Ergebnissen konnte auch im sportlichen Bereich ein Erfolg vermeldet werden.

Talentierte Stütze

Der schwäbische Erstligist konnte den Vertrag mit Innenverteidiger Chrislain Matsima vorzeitig um ein weiteres Jahr verlängern. Der französische Nationalspieler (bisher 1 Spiel) gilt als sehr talentierter Abwehrspieler. Seit seinem Wechsel von der AS Monaco hat sich der 23-Jährige als feste Stammkraft im Augsburger Bundesligateam einen Namen gemacht (bisher 46 Pflichtspieleinsätze). Sollten andere Clubs künftig an seiner Verpflichtung interessiert sein, wäre dies alles andere als ein günstiger Transfer.