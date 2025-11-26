Newsletter
Mittwoch, November 26, 2025
0.7 C
London
type here...
Subscribe
Foto: Sebastian Pfister
FC AugsburgAugsburg StadtNewsletter
Weniger als 1 Min.Lesezeit

FC Augsburg verlängert mit Matsima

Dominik Mesch
Von Dominik Mesch

Der FC Augsburg hatte auf der Jahreshauptversammlung zahlreiche gute Nachrichten — die vielleicht beste aus Sicht der Fans: Der Vertrag mit Chrislain Matsima wurde verlängert.

Nach dem Heimsieg gegen den Hamburger SV verlief die Jahreshauptversammlung deutlich ruhiger, als man es vor Wochenfrist noch hätte erwarten können. Die Verantwortlichen hatten aber auch zahlreiche gute Nachrichten für die inzwischen über 30.000 Mitglieder zu bieten. Neben wirtschaftlich starken Ergebnissen konnte auch im sportlichen Bereich ein Erfolg vermeldet werden.

Talentierte Stütze

Der schwäbische Erstligist konnte den Vertrag mit Innenverteidiger Chrislain Matsima vorzeitig um ein weiteres Jahr verlängern. Der französische Nationalspieler (bisher 1 Spiel) gilt als sehr talentierter Abwehrspieler. Seit seinem Wechsel von der AS Monaco hat sich der 23-Jährige als feste Stammkraft im Augsburger Bundesligateam einen Namen gemacht (bisher 46 Pflichtspieleinsätze). Sollten andere Clubs künftig an seiner Verpflichtung interessiert sein, wäre dies alles andere als ein günstiger Transfer.

Dominik Mesch
Dominik Mesch
Dominik Mesch ist freier Redakteur und Mitglied der Presse Augsburg-Redaktion.

Meistgelesen

Polizeipräsidium Oberbayern Nord

Tödliche Messerattacke in Olchinger Hotel: 38-jährige Frau tot, Verdächtiger festgenommen

0
In Olching, im Gemeindeteil Neu-Esting, wurde am gestrigen Nachmittag...
Polizeipräsidium Oberfranken

Mann nach mutmaßlichem Angriff auf Kinderwagen in Hirschaid festgenommen

0
HIRSCHAID, LKR. BAMBERG. Ein 45-jähriger Mann wurde am Morgen...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 24.11.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Polizei & Co

Schwerer Unfall auf der A8 bei Odelzhausen – 19-Jähriger lebensbedrohlich verletzt

0
In der Nacht zum Montag hat sich auf der...
Polizeipräsidium München

Widerruf der Fahndung: Identifizierte Frauenleiche im Forstenrieder Park entdeckt

0

Neueste Artikel