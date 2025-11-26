Fc Augsburg-Hauptversammlung | Geschäftsführer Ströll Präsentiert Wirtschaftlich Gutes Ergebnis

Sportlich läuft man beim FC Augsburg noch seinen eigenen Ansprüchen hinterher, wirtschaftlich ist der Fußball-Bundesligist jedoch absolut stark aufgestellt. Auf der gestrigen Jahreshauptversammlung konnten gute Zahlen präsentiert werden.

Der FC Augsburg konnte am vergangenen Wochenende mit dem Sieg über den Hamburger SV den sportlichen Abwärtstrend stoppen. Aktuell steht der Bundesligist als Tabellen-13. allerdings noch nicht dort, wo man sich gerne sehen würde. Wirtschaftlich spielt man inzwischen in einer anderen Region mit.

Wirtschaftlich gesunder FCA

Nicht ohne Stolz in der Stimme präsentierte Geschäftsführer Michael Ströll auf der Mitgliederversammlung am Dienstagabend die wirtschaftlichen Ergebnisse für das abgelaufene Geschäftsjahr 2024/25. Auch wenn man weiter steigende Ausgaben, unter anderem Personalkosten von 61,5 Mio. Euro, hat, konnte man ein positives Ergebnis nach Steuern von 18,14 Mio. Euro ausweisen. Nach vier Jahren mit einkalkulierten Verlusten konnte man dieses dem Eigenkapital der KGaA zuführen. Die Gesellschaft, die unter anderem die Bundesligaprofis verantwortet, weist inzwischen ein Eigenkapital von über 60 Mio. Euro aus. Der FCA ist ein gesunder Club. Auch die deutlich steigenden Mitgliederzahlen haben ihren Teil bei der Finanzierung – zumindest des Nachwuchses – geleistet. Über 30.000 Mitglieder weist der eingetragene Verein inzwischen aus, ein absolutes Rekordergebnis. Zufrieden waren die rund 900 anwesenden Mitglieder allerdings nicht. Bei der Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat gab es mit etwa 73 bzw. 74 Prozent eher überschaubare Zustimmungswerte. Diese werden aber wohl weniger auf die wirtschaftlichen, als auf die sportlichen Ergebnisse, sowie die von den aktiven Fans zuletzt kritisierte Außendarstellung des Clubs zurückzuführen sein.

Krapf: „Weiterentwicklung absolut alternativlos“

Während Ströll mit den starken Ergebnissen punkten konnte, musste Präsident Markus Krapf die aktuelle sportliche Situation erklären. Der Wechsel von Jess Thorup zu Sandro Wagner auf der Cheftrainerposition hat bisher noch nicht den erhofften Aufschwung gebracht. Krapf und die anderen Verantwortlichen sind weiterhin von der fachlichen und auch menschlichen Kompetenz von Wagner und seinem Trainerteam überzeugt. „Eine Weiterentwicklung ist absolut alternativlos“, so der Präsident. Positives gab es aber auch von der sportlichen Seite zu berichten: Der Vertrag von Innenverteidiger Matsima konnte vorzeitig verlängert werden (siehe eigener Beitrag). Ein wichtiges Signal für die Zukunft des FC Augsburg. Sportlich eine absolute Säule in der Startelf, könnte auch ein möglicher Transfer des 23-Jährigen in Zukunft zu weiteren starken wirtschaftlichen Ergebnissen beitragen.