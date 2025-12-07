Unfallflucht in Augsburg-Lechhausen: 41-Jähriger von Polizei ermittelt

Augsburg (ots) – In Lechhausen kam es am Freitag, den 5. Dezember 2025, zu einem Verkehrsunfall in der Euler-Chelpin-Straße. Ein Unfallbeteiligter entfernte sich nach dem Vorfall unerlaubt vom Unfallort, konnte jedoch von der Polizei ermittelt werden.

Verkehrsunfall beim Rückwärtsfahren

Gegen 14:30 Uhr touchierte ein zunächst Unbekannter beim Rückwärtsfahren mit seinem Fahrzeug ein geparktes Auto und entfernte sich anschließend vom Tatort. Ein Zeuge beobachtete das Geschehen und meldete den Vorfall der Polizei, wodurch ein entscheidender Hinweis auf den möglichen Unfallverursacher gegeben wurde.

Polizei ermittelt Unfallverursacher

Kurz darauf suchten die Polizeibeamten den 41-jährigen mutmaßlichen Unfallverursacher an seiner Wohnadresse auf. Trotz des nur geringen Sachschadens wird gegen den Mann wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

Deutsche Staatsangehörigkeit aller Beteiligten

Alle am Unfall beteiligten Personen besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.