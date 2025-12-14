Newsletter
Sonntag, Dezember 14, 2025
9 C
London
type here...
Subscribe
Symbolbild
LokalpolitikUnterallgäu
1 Min.Lesezeit

Unterallgäu | Freistaat fördert Ausbau der Kreisstraße MN 16 zwischen Hawangen und Ungerhausen

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Der Landkreis Unterallgäu treibt den Ausbau der Kreisstraße MN 16 voran. Auf einer Strecke von rund drei Kilometern soll die wichtige Verkehrsverbindung zwischen Hawangen und Ungerhausen grundlegend erneuert werden. Für das Projekt erhält der Landkreis finanzielle Unterstützung vom Freistaat Bayern.

Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter hat die Förderung des Vorhabens nun offiziell zugesagt. Er betonte dabei die Bedeutung leistungsfähiger Verkehrswege, insbesondere außerhalb der Ballungsräume: „Die Menschen und die Wirtschaft sind auf zuverlässige, sichere Straßen angewiesen. Das gilt besonders für den ländlichen Raum! Deshalb nehmen wir gerne Geld in die Hand und fördern den Ausbau mit gut zwei Millionen Euro.“

Straßenschäden und Entwässerung im Fokus
Die Kreisstraße MN 16 ist stark befahren und befindet sich in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Der Fahrbahnbelag ist inzwischen in einem schlechten Zustand und weist sowohl Spurrinnen als auch sogenannte Netzrisse auf. Auch die bestehende Entwässerung entspricht nicht mehr den aktuellen Anforderungen und soll im Zuge der Baumaßnahme vollständig erneuert werden.

Zusätzliche Abbiegespur geplant

Westlich der Straße liegt ein großer landwirtschaftlicher Betrieb, der für ein hohes Verkehrsaufkommen sorgt. Um die Verkehrssicherheit zu erhöhen und den Verkehrsfluss zu verbessern, ist deshalb der Bau einer zusätzlichen Abbiegespur vorgesehen.

Kosten und Förderung

Die Gesamtkosten für den Ausbau der Kreisstraße belaufen sich auf etwa drei Millionen Euro. Der Freistaat Bayern beteiligt sich daran mit einem Betrag von 2,055 Millionen Euro. Die Förderung erfolgt nach dem Bayerischen Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (BayGVFG).

 

Presse Augsburg
Presse Augsburg
Newsdesk der Presse Augsburg Medien-Redaktion.

Meistgelesen

Bayern

Festnahmen wegen Anschlagsplan auf Weihnachtsmarkt in Bayern

0
Wegen mutmaßlicher Anschlagspläne auf einen Weihnachtsmarkt in Bayern sind...
Polizei & Co

Illertissen/Unterroth | Audi fährt ungebremst in Microcar – 15-jährige Fahrerin schwerst verletzt

0
ILLERTISSEN. Am Donnerstagabend kam es gegen 18.30 Uhr auf...
Polizei & Co

Tötungsdelikt in Augsburg-Haunstetten: 68-Jähriger wegen Totschlags festgenommen

0
Am Sonntag, den 5. Oktober 2025, entdeckte die Polizei...
Polizei & Co

Brennender Pkw auf der B2 – Vollsperrung zwischen Nordendorf und Mertingen

0
Am frühen Abend kam es auf der Bundesstraße 2...
FC Augsburg

“Das ist im Moment einfach sehr bitter” | Die Stimmen zur Niederlage des FC Augsburg in Frankfurt

0
Nach dem Heimsieg über Leverkusen wollte der FC Augsburg in Frankfurt nachlegen. Nach einem guten Auswärtsspiel musste man sich der Eintracht aber mit 1:0 geschlagen geben. Zwei nach Videostudium annullierte Augsburger Treffer verhinderten ein besseres Ergebnis. Das hatten die Beteiligten nach der Partie zum Spiel zu sagen.

Neueste Artikel