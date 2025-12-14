Messerangriff in Asylunterkunft – Mann bei Auseinandersetzung in Friedberg verletzt

In einer Asylunterkunft in Friedberg ist es am späten Freitagabend zu einer schweren Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Dabei wurde ein 30-Jähriger mit einem Messer verletzt. Der mutmaßliche Täter wurde noch vor Ort festgenommen.

Am Freitag kam es gegen 22 Uhr in einer Asylunterkunft in Friedberg aus bislang ungeklärter Ursache zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern.

Verletzter ins Krankenhaus gebracht

Im Verlauf des Streits soll der 35-jährige Beschuldigte seinem Kontrahenten mit einem Messer eine Schnittverletzung am linken Oberschenkel zugefügt haben. Die Verletzung war nach Angaben der Polizei nicht lebensbedrohlich, machte jedoch eine medizinische Behandlung erforderlich. Der 30-Jährige wurde in das Universitätsklinikum gebracht und dort versorgt.

Tatverdächtiger festgenommen

Die alarmierten Einsatzkräfte nahmen den 35-jährigen Mann noch am Tatort fest. Anschließend wurde er dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Der Beschuldigte besitzt die marokkanische Staatsangehörigkeit, der verletzte Mann hat sowohl die deutsche als auch die brasilianische Staatsangehörigkeit.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung aufgenommen. Weitere Details zum Tatmotiv sind derzeit noch nicht bekannt.