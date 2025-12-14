Auto auf der B2 bei Nordendorf in Brand geraten

Am 12. Dezember 2025 geriet auf der Bundesstraße B2 bei Nordendorf ein PKW in Brand. Der Fahrer konnte sein Fahrzeug rechtzeitig verlassen, verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Gegen 17:50 Uhr bemerkte der Fahrzeugführer des BMW während der Fahrt Rauch im Fußraum seines Autos. „Ich sah Funkenflug im Rückspiegel meines Autos“, berichtete der Fahrer. Kurz darauf stellte er den Wagen noch rechtzeitig auf dem Standstreifen ab und konnte das Fahrzeug sicher verlassen.

PKW geht in Vollbrand

Unmittelbar nach dem Verlassen des Autos geriet der BMW in Vollbrand. Glücklicherweise kam niemand zu Schaden. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen.

Sachschaden und Sperrung der B2

Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen geht die Polizei von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Aufgrund der Löscharbeiten musste die B2 in Fahrtrichtung Norden für rund 1,5 Stunden komplett gesperrt werden.