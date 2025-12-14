Newsletter
Sonntag, Dezember 14, 2025
9 C
London
type here...
Subscribe
Symbolbild
Polizei & CoLandkreis Augsburg
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Auto auf der B2 bei Nordendorf in Brand geraten

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Am 12. Dezember 2025 geriet auf der Bundesstraße B2 bei Nordendorf ein PKW in Brand. Der Fahrer konnte sein Fahrzeug rechtzeitig verlassen, verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Gegen 17:50 Uhr bemerkte der Fahrzeugführer des BMW während der Fahrt Rauch im Fußraum seines Autos. „Ich sah Funkenflug im Rückspiegel meines Autos“, berichtete der Fahrer. Kurz darauf stellte er den Wagen noch rechtzeitig auf dem Standstreifen ab und konnte das Fahrzeug sicher verlassen.

PKW geht in Vollbrand

Unmittelbar nach dem Verlassen des Autos geriet der BMW in Vollbrand. Glücklicherweise kam niemand zu Schaden. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen.

Sachschaden und Sperrung der B2

Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen geht die Polizei von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Aufgrund der Löscharbeiten musste die B2 in Fahrtrichtung Norden für rund 1,5 Stunden komplett gesperrt werden.

Presse Augsburg
Presse Augsburg
Newsdesk der Presse Augsburg Medien-Redaktion.

Meistgelesen

Bayern

Festnahmen wegen Anschlagsplan auf Weihnachtsmarkt in Bayern

0
Wegen mutmaßlicher Anschlagspläne auf einen Weihnachtsmarkt in Bayern sind...
Polizei & Co

Illertissen/Unterroth | Audi fährt ungebremst in Microcar – 15-jährige Fahrerin schwerst verletzt

0
ILLERTISSEN. Am Donnerstagabend kam es gegen 18.30 Uhr auf...
Polizei & Co

Tötungsdelikt in Augsburg-Haunstetten: 68-Jähriger wegen Totschlags festgenommen

0
Am Sonntag, den 5. Oktober 2025, entdeckte die Polizei...
Polizei & Co

Brennender Pkw auf der B2 – Vollsperrung zwischen Nordendorf und Mertingen

0
Am frühen Abend kam es auf der Bundesstraße 2...
FC Augsburg

“Das ist im Moment einfach sehr bitter” | Die Stimmen zur Niederlage des FC Augsburg in Frankfurt

0
Nach dem Heimsieg über Leverkusen wollte der FC Augsburg in Frankfurt nachlegen. Nach einem guten Auswärtsspiel musste man sich der Eintracht aber mit 1:0 geschlagen geben. Zwei nach Videostudium annullierte Augsburger Treffer verhinderten ein besseres Ergebnis. Das hatten die Beteiligten nach der Partie zum Spiel zu sagen.

Neueste Artikel