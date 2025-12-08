Newsletter
Autofahrer touchiert Ampel auf Amagasaki-Allee: Sachschaden von 11.000 Euro
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Autofahrer touchiert Ampel auf Amagasaki-Allee: Sachschaden von 11.000 Euro

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – Ein Verkehrsunfall in der Innenstadt führte am Sonntag (07.12.2025) zu erheblichen Schäden, als ein 37-jähriger Autofahrer von der Fahrbahn abkam und eine Ampel rammte.

37-jähriger Fahrer prallt gegen Ampel in Amagasaki-Allee

Der Vorfall ereignete sich gegen 16.30 Uhr auf der Amagasaki-Allee. Der Fahrer, der mit einem Ford unterwegs war, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte daraufhin mit einer Ampel. Diese wurde durch den Aufprall funktionsuntüchtig.

Schadenshöhe und weitere Ermittlungen

Laut Polizeiangaben beläuft sich der Sachschaden am Auto auf etwa 10.000 Euro, während der Schaden an der Ampel auf rund 1.000 Euro geschätzt wird. Die Ermittlungen der Polizei konzentrieren sich nun auf einen Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. Der 37-Jährige besitzt die polnische Staatsangehörigkeit.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

