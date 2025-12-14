Messer und Pfefferspray auf Hausparty – 16-Jähriger verletzt mehrere Gäste in Kaufering

Ein eskalierter Streit auf einer privaten Feier hat in der Nacht zum Sonntag, 14. Dezember 2025, einen größeren Polizeieinsatz in Kaufering ausgelöst. Ein 16-jähriger Jugendlicher soll mehrere Partygäste verletzt und bedroht haben. Der Tatverdächtige wurde schließlich festgenommen und in eine Klinik eingewiesen.

Gegen 01.43 Uhr ging bei der Einsatzzentrale der Polizei ein Notruf ein. Ein Zeuge meldete, dass ein Jugendlicher auf einer privaten Hausparty andere Gäste mit einem Messer und Pfefferspray bedrohe. Zudem habe er Personen gebissen und dabei verletzt.

Gäste flüchten aus dem Haus

Als die ersten Polizeikräfte eintrafen, hatten die meisten Besucher das Gebäude bereits eigenständig verlassen. In der Wohnung befanden sich zu diesem Zeitpunkt nur noch der mutmaßliche Täter sowie ein weiterer Jugendlicher. Dieser soll nach Angaben von Zeugen Bisswunden erlitten haben.

Festnahme mit Unterstützung von Spezialkräften

Mit Hilfe von Spezialkräften konnte zunächst ein leicht verletzter, 16-jähriger deutscher Jugendlicher aus dem Haus gebracht werden. Im weiteren Verlauf nahmen die Einsatzkräfte den ebenfalls 16-jährigen Tatverdächtigen mit sierraleonischer Staatsangehörigkeit fest.

Einweisung in eine Klinik

Da sich der Jugendliche in einer psychischen Ausnahmesituation befand und zudem alkoholisiert war, wurde er nach der Festnahme in eine Klinik eingewiesen. Nach aktuellem Stand wurden insgesamt vier Personen leicht verletzt, darunter auch der Tatverdächtige selbst.

Großaufgebot der Polizei im Einsatz

An dem Einsatz waren Polizeikräfte aus Dießen, Landsberg sowie der Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck beteiligt. Unterstützung erhielten sie zudem vom Polizeipräsidium Schwaben Nord und von Spezialkräften.

Ermittlungen eingeleitet

Gegen den 16-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, der Bedrohung sowie der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

