Freitag, Dezember 19, 2025
Bild: Nikolas Schäfers
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Zwischen Buchloe und Landsberg | Schwerer Auffahrunfall auf der A96 – Vollsperrung

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Auf der A96 ist es am heutigen Nachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Zwischen den Anschlussstellen Buchloe und Landsberg ereignete sich ein Auffahrunfall, in den insgesamt fünf Fahrzeuge verwickelt sind.

Nach ersten Informationen wurden mehrere Personen verletzt. Neben zahlreichen Rettungskräften ist auch ein Rettungshubschrauber aus Augsburg im Einsatz. Über die genaue Anzahl und Schwere der Verletzungen liegen derzeit noch keine gesicherten Angaben vor.

Die A96 ist in Fahrtrichtung München aktuell voll gesperrt. Infolge des Unfalls hat sich bereits ein kilometerlanger Stau gebildet. Die Feuerwehr Buchloe leitet den Verkehr an der Unfallstelle von der Autobahn ab.

Autofahrer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Es ist mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Presse Augsburg
Presse Augsburg
Newsdesk der Presse Augsburg Medien-Redaktion.

