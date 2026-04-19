Kaltenberger Ritterturnier 2026 – Drei Juli-Wochenenden Mittelalter pur

Anzeige | Ab dem 10. Juli 2026 verwandelt sich das Schloss Kaltenberg wieder in eine beeindruckende mittelalterliche Erlebniswelt. An drei Wochenenden erwartet Besucher ein vielseitiges Programm mit Musik, Handwerk, Gauklern und als Höhepunkt einer aufwendig inszenierten Ritterturniershow.

Schon beim Betreten des Geländes werden die Gäste in eine andere Epoche versetzt. Der Duft von Feuer und frisch gebackenem Brot, das Hämmern der Schmiede und die Klänge von Dudelsäcken sorgen für eine authentische Atmosphäre.

Auf mehreren Bühnen und in den Gassen sorgen Künstler, Händler und Ritterlager für ein lebendiges Bild des Mittelalters. Insgesamt kommen täglich mehr als 40 Stunden Programm zusammen – genug, um sich den ganzen Tag treiben zu lassen.

Spektakuläre Turniershow als Höhepunkt

Im Mittelpunkt steht die große Ritterturniershow in der Arena. Hier liefern sich Reiter packende Duelle im vollen Galopp, Lanzen brechen, Schwerter klirren.

Die Geschichte dreht sich in diesem Jahr um den jungen Albrecht, der sich gegen Ungerechtigkeit stellt und schließlich seinem eigenen Vater, dem Schwarzen Ritter, gegenübersteht. Action, Drama und beeindruckende Reitkunst sorgen für ein intensives Erlebnis.

Neue Künstler und bekannte Größen

Das Ritterturnier setzt auch 2026 auf eine Mischung aus etablierten Acts und neuen Talenten. Mittelalterbands, Gaukler und internationale Künstler prägen das Programm. Neben bekannten Namen bereichern neue Gruppen und außergewöhnliche Darbietungen das Festival – von Akrobatik bis hin zu fantasievollen Figuren und Shows.

Jeder Tag mit eigenem Charakter

Die Veranstaltungstage sind unterschiedlich gestaltet: Freitage stehen im Zeichen von Nachtprogramm und Partystimmung, Samstage bieten das große Spektakel für alle Besucher, während Sonntage besonders familienfreundlich ausgerichtet sind – inklusive eigenem Kinderturnier.

Das Programm startet freitags bis sonntags zu unterschiedlichen Zeiten und bietet damit für jeden Geschmack das passende Erlebnis.

Aufgrund der großen Nachfrage empfiehlt sich der Ticketkauf im Vorverkauf. So ist der Zugang zum Gelände und ein Platz bei der Turniershow gesichert.

Das Kaltenberger Ritterturnier 2026 – alle Termine

1. Wochenende

Fr. 10. Juli, Gauklernacht

Sa. 11. Juli, Abendturnier

So. 12. Juli, Tagesturnier + Kinderritterturnier in der Arena

2. Wochenende

Fr. 17. Juli, Nachtturnier

Sa. 18. Juli, Abendturnier

So. 19. Juli, Tagesturnier + Kinderritterturnier in der Arena

3. Wochenende

Fr. 24. Juli, Nachtturnier

Sa. 25. Juli, Abendturnier

So. 26. Juli, Tagesturnier + Kinderritterturnier in der Arena