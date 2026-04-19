UN-Generalsekretär verurteilt Angriff auf Blauhelme im Libanon
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UN-Generalsekretär verurteilt Angriff auf Blauhelme im Libanon

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

UN-Generalsekretär António Guterres hat den jüngsten tödlichen Angriff auf die Blauhelm-Mission im Libanon verurteilt. Der Generalsekretär verurteile den Angriff vom Samstag, bei dem ein französischer Soldat getötet und drei weitere verletzt wurden, auf das Schärfste, sagte der Sprecher von Guterres.

Antonio Guterres (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Nach einer vorläufigen Einschätzung der Unifil gerieten die Friedenstruppen unter Beschuss durch nichtstaatliche Akteure, vermutlich die Hisbollah, während sie einen Ort untersuchten, an dem Berichten zufolge mutmaßliche improvisierte Sprengsätze auf einer Straße zwischen zwei Stellungen der Vereinten Nationen im Einsatzgebiet im Südlibanon platziert worden waren. Es ist bereits der dritte Vorfall in den letzten Wochen, der zum Tod von bei der Unifil eingesetzten Friedenssoldaten geführt hat und sich trotz der am 16. April verkündeten zehntägigen Waffenruhe ereignet hat.

Guterres rief alle Akteure auf, die Einstellung der Feindseligkeiten zu respektieren und das Feuer einzustellen. Zudem müssten sie ihren Verpflichtungen nach dem Völkerrecht nachkommen und die Sicherheit des UN-Personals sowie die Unverletzlichkeit von UN-Eigentum und -Vermögenswerten jederzeit gewährleisten. Angriffe auf Friedenssicherungskräfte müssen aufhören.

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Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

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