Einbruch in Nürnberger Hochschule: Kriminalpolizei sucht Zeugen für Tat in der Wassertorstraße

NÜRNBERG. In der Nacht von Freitag (17.04.2026) auf Samstag (18.04.2026) ereignete sich ein Einbruch in einer Hochschule in Nürnberg. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Gewaltsamer Zutritt zur Hochschule

Unbekannte Täter drangen zwischen 20:00 Uhr am Freitagabend und 07:45 Uhr am Samstagmorgen gewaltsam in ein Gebäude der Hochschule in der Wassertorstraße ein. Dabei entstand ein Sachschaden, der auf mehrere hundert Euro geschätzt wird. Ob die Einbrecher Wertgegenstände erbeuten konnten, ist derzeit noch unklar und wird untersucht.

Polizei sucht Zeugen

Am Tatort wurde von Beamten des Kriminaldauerdienstes Mittelfranken eine Spurensicherung durchgeführt. Die Ermittler der Kriminalpolizei Nürnberg bitten die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen rund um die Hochschule in der Wassertorstraße und am Prinzregentenufer gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 zu melden.

Erstellt durch: Michael Sebald