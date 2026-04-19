Eddy Homjakovs ist bislang Topscorer der Indians (Credits: Flo Brunner)
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Finalserie startet | ECDC Memmingen Indians greifen nach dem Titel

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Für den ECDC Memmingen Indians beginnt am Sonntagabend die Finalserie um den Oberliga-Titel. Gegner ist der Deggendorfer SC. In maximal sieben Spielen wird der Champion ermittelt – das erste Heimspiel der Memminger steigt am Dienstag vor voraussichtlich ausverkauftem Haus.

Im Finale treffen die beiden stärksten Mannschaften der Südstaffel aufeinander. Deggendorf sicherte sich in der Hauptrunde knapp Platz eins vor den Indians. Nun wollen die Allgäuer nach intensiven Playoff-Runden den Spieß umdrehen und den Titel holen.

Vier Siege sind nötig, um die Serie für sich zu entscheiden. Gespielt wird im Rhythmus Sonntag, Dienstag und Freitag.

Starke Gegner aus Niederbayern

Der Deggendorfer SC präsentierte sich bislang in Topform. Nach einem klaren 3:0 zum Auftakt folgten souveräne Serien in Viertel- und Halbfinale. Besonders auffällig ist die hohe Chancenverwertung der Niederbayern.

Offensiv zählen die Jackson-Zwillinge sowie Marco Baßler zu den prägenden Figuren. Doch auch Memmingen verfügt mit Spielern wie Eddy Homjakovs, Markus Lillich und Felix Brassard über starke Akteure.

Torhüter im Fokus

Ein besonderes Augenmerk liegt auf den Torhütern: Deggendorfs erfahrener Timo Pielmeier trifft auf den jungen Memminger Justus Roth. Während Pielmeier als einer der besten Keeper der Liga gilt, überzeugt Roth mit starken Leistungen im bisherigen Saisonverlauf. Auf beiden Seiten sind zudem hochklassige Defensivreihen im Einsatz, was auf eine enge Serie hindeutet.

Heimspiel vor großer Kulisse

Am Dienstag kommt die Serie erstmals nach Memmingen zurück. In der ALPHA COOLING-Arena wird ein volles Haus erwartet, über 2500 Tickets sind bereits verkauft.

Die Verantwortlichen bereiten sich auf ein echtes Eishockey-Fest vor – mit offener Stadionstruktur für beide Fanlager und besonderer Final-Atmosphäre.

Die bisherigen Duelle der Saison waren ausgeglichen, mehrfach fiel die Entscheidung erst im Penaltyschießen. Alles deutet somit auf eine enge und intensive Finalserie hin, mit dem klaren Ziel der Indians, am Ende den Oberliga-Titel nach Memmingen zu holen.
 

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