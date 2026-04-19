Demonstrationen in Nürnbergs Innenstadt: Verkehrsbehinderungen am Montagabend erwartet
Polizeipräsidium Mittelfranken
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Demonstrationen in Nürnbergs Innenstadt: Verkehrsbehinderungen am Montagabend erwartet

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Montagabend, dem 20. April 2026, werden in der Innenstadt von Nürnberg mehrere Versammlungen mit Umzügen erwartet. Verkehrsteilnehmer sollten sich auf mögliche Behinderungen im Straßenverkehr einstellen.

Verkehrsbehinderungen im Innenstadtbereich

Die Demonstrationen sind für den Zeitraum zwischen 19:00 Uhr und 21:00 Uhr geplant. Besonders in den Bereichen zwischen Hauptbahnhof, Opernhaus und Plärrer ist mit längerfristigen Verkehrsstörungen zu rechnen. Besucher des Opernhauses wird dringend geraten, auf den öffentlichen Personennahverkehr auszuweichen, um mögliche Probleme zu vermeiden.

Hinweise für Verkehrsteilnehmer

Alle Verkehrsteilnehmer werden aufgefordert, den Anweisungen der vor Ort eingesetzten Polizeibeamten Folge zu leisten und den betroffenen Bereich während der angegebenen Zeitspanne möglichst zu umfahren. Diese Maßnahmen tragen zur Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufs der Versammlungen bei.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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