Formel 1: Leclerc verlängert Vertrag bei Ferrari vorzeitig
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Formel 1: Leclerc verlängert Vertrag bei Ferrari vorzeitig

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Charles Leclerc wird auch in den kommenden Jahren für Ferrari in der Formel 1 fahren. Das teilte das Team am Mittwoch mit. Die genaue Laufzeit des neuen Vertrags blieb aber zunächst unklar.

Charles Leclerc / Ferrari (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Der Monegasse, der seit 2019 Teil des Teams ist, habe sich als zentrale Figur etabliert und sei bekannt für seine Schnelligkeit, sein Talent und seinen Kampfgeist, so die Scuderia. Mit nur 28 Jahren sei er bereits Ferraris zweitmeist eingesetzter Formel-1-Fahrer und liege auch bei den Pole-Positions auf dem zweiten Platz, direkt hinter Michael Schumacher. Abgesehen von den Ergebnissen habe Leclerc eine besondere Beziehung zum Team und zu den Tifosi auf der ganzen Welt aufgebaut und teile die Ambitionen der Scuderia sowie ein Gefühl der Zugehörigkeit und den ständigen Wunsch, sich zu verbessern.

Leclerc sagte, dass er angesichts der Vertragsverlängerung “nicht glücklicher sein” könne. Sein Ziel sei es, das Team an die Spitze zurückzubringen. Auch Teamchef Fred Vasseur lobte Leclercs Entwicklung und seine enge Verbindung zur Scuderia. “Wir wissen, wie viel ihm dieses Projekt bedeutet, und wir freuen uns darauf, weiter auf unsere gemeinsamen Ziele hinzuarbeiten.”

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