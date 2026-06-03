Leiche der vermissten 60-Jährigen bei Dingolfing entdeckt – Obduktion soll Todesursache klären

Eine tragische Entdeckung ereignete sich am Dienstag, den 2. Juni 2026, im Landkreis Dingolfing-Landau. Gegen Mittag fand man eine weibliche Leiche auf einem Abschnitt des Isarradweges zwischen Loiching und Teisbach.

Identität der Toten vermutet

Nach den bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei Landshut handelt es sich höchstwahrscheinlich um eine seit Mitte April vermisste 60-jährige Frau aus Dingolfing. Bisherige Erkenntnisse weisen nicht auf Fremd- oder Gewalteinwirkung hin.

Weitere Ermittlungen zur Todesursache

Um die genaue Todesursache zu klären, ist eine Obduktion geplant. Die Behörden danken den Medien für ihre Mithilfe bei der Öffentlichkeitsfahndung und bitten darum, alle erhaltenen Bilder und personenbezogenen Daten aus Datenschutzgründen dauerhaft zu löschen.