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Gewinnspiel | Herr Schröder mit “Der Rest ist Hausaufgabe” zu Gast in Augsburg

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Der Comedian Johannes Schröder ist zurück auf Tour – und macht mit seinem neuen Programm auch Halt in Augsburg. Am Samstag, 9. Mai, steht er mit seinem Solo „Der Rest ist Hausaufgabe“ auf der Bühne der Schwabenhalle Augsburg.

In seinem aktuellen Programm schlüpft Schröder erneut in seine Paraderolle als Lehrer und nimmt das Bildungssystem humorvoll unter die Lupe. Dabei bleibt er seinem Stil treu und verbindet Alltagssatire mit pointierten Beobachtungen.

Das Publikum darf sich auf typische Klassenzimmer-Momente freuen – inklusive der Ansage: „Tablets raus, einloggen und mitmachen. Auch in der letzten Reihe! Und wenn wir nicht ganz fertig werden: Der Rest ist Hausaufgabe!“

Vom Lehrer zum Bühnenstar

Johannes Schröder ist ausgebildeter Deutschlehrer und war viele Jahre im Schuldienst tätig, bevor er seine Karriere als Comedian startete. Mit Programmen wie „World of Lehrkraft“ und „Instagrammatik“ feierte er große Erfolge und füllt inzwischen große Hallen im deutschsprachigen Raum.

Seine Mischung aus Schulalltag, Selbstironie und Gesellschaftskritik hat ihm eine breite Fanbase und zahlreiche Auszeichnungen eingebracht.

Die Show beginnt um 20 Uhr. Karten sind noch im Vorverkauf sowie online unter anderem bei eventim.de erhältlich.

Presse Augsburg-Gewinnspiel

Wir verlosen 2 x 3 Tickets für die Show von Herr Schröder in der Schwabenhalle am 09. Mai 2026

Wie können Sie gewinnen?

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3. Vielleicht der glückliche Gewinner sein!

Das Gewinnspiel läuft bis 23. April 2026 um 21:00 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Den Gewinner werden wir über Facebook benachrichtigen. Bitte prüfen Sie dazu auch regelmäßig den Ordner „Sonstige Nachrichten“ in Ihrem Posteingang. Zu unseren Teilnahmebedingungen gehts hier. Das Gewinnspiel wird von einem Gewinnspielpartner unterstützt.

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