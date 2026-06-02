Dachstuhlbrand in Augsburg: Fahrlässige Brandstiftung durch Schweißarbeiten verursacht 80.000 EUR Schaden
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Dachstuhlbrand in Augsburg: Fahrlässige Brandstiftung durch Schweißarbeiten verursacht 80.000 EUR Schaden

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Augsburg (ots) – In Augsburg-Pfersee hat ein schwerwiegender Brand eines Hausdaches am Montag, den 01. Juni 2026, einen erheblichen Sachschaden verursacht. Ausgelöst durch Schweißarbeiten eines 38-jährigen Dachdeckers, entfachte sich ein Feuer am Dachstuhl eines Wohnhauses.

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Schweißarbeiten als Brandursache

Der Dachdecker, der aus Italien stammt, führte Schweißarbeiten auf dem Dach aus, als plötzlich das Feuer ausbrach. Der Brand beschädigte nicht nur das Dach selbst, sondern auch die darauf installierte Photovoltaik-Anlage.

Feuerwehr im Einsatz

Die schnell alarmierte Feuerwehr konnte den Brand löschen, bevor dieser größeren Schaden anrichten konnte. Trotz des schnellen Eingreifens wurde ein Sachschaden in Höhe von ca. 80.000 Euro verzeichnet. Glücklicherweise gab es keine Verletzten.

Ermittlungen eingeleitet

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung gegen den 38-jährigen Dachdecker aufgenommen.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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