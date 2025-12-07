Männer beschädigen Straßenschild und verletzen Polizisten am Königsplatz in Augsburg

Am Samstag, dem 06.12.2025, ereignete sich am Augsburger Königsplatz ein Vorfall, bei dem zwei Männer ein Straßenschild beschädigten und einer der beiden einen Polizeibeamten verletzte.

Vorfall am Königsplatz: Zwei junge Männer attackieren Straßenschild

Gegen 03:00 Uhr bemerkte eine Passantin am Königsplatz in Augsburg zwei Männer, im Alter von 20 und 21 Jahren, die ein Straßenschild aus dem Boden rissen. Die alarmierte Polizei fand die Männer an einem Haltestellendreieck und versuchte, sie zu kontrollieren.

Polizeikontrolle eskaliert

Beim Versuch, die Männer zu stoppen, flohen sie. Der 21-Jährige konnte angehalten werden, widersetzte sich jedoch der Festnahme und verletzte dabei einen Polizeibeamten leicht. Mithilfe der Videoüberwachung am Königsplatz wurde auch der 20-Jährige schnell lokalisiert und ebenfalls festgenommen.

Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung

Beide Männer, die etwa ein Promille Alkohol im Blut hatten und die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, müssen sich nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung verantworten.