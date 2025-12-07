Newsletter
Sonntag, Dezember 7, 2025
10.9 C
London
type here...
Subscribe
Männer beschädigen Straßenschild und verletzen Polizisten am Königsplatz in Augsburg
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Männer beschädigen Straßenschild und verletzen Polizisten am Königsplatz in Augsburg

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Samstag, dem 06.12.2025, ereignete sich am Augsburger Königsplatz ein Vorfall, bei dem zwei Männer ein Straßenschild beschädigten und einer der beiden einen Polizeibeamten verletzte.

Vorfall am Königsplatz: Zwei junge Männer attackieren Straßenschild

Gegen 03:00 Uhr bemerkte eine Passantin am Königsplatz in Augsburg zwei Männer, im Alter von 20 und 21 Jahren, die ein Straßenschild aus dem Boden rissen. Die alarmierte Polizei fand die Männer an einem Haltestellendreieck und versuchte, sie zu kontrollieren.

Polizeikontrolle eskaliert

Beim Versuch, die Männer zu stoppen, flohen sie. Der 21-Jährige konnte angehalten werden, widersetzte sich jedoch der Festnahme und verletzte dabei einen Polizeibeamten leicht. Mithilfe der Videoüberwachung am Königsplatz wurde auch der 20-Jährige schnell lokalisiert und ebenfalls festgenommen.

Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung

Beide Männer, die etwa ein Promille Alkohol im Blut hatten und die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, müssen sich nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung verantworten.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizeimeldungen Bayern

Messer-Attacke in Ingolstadt: Frau vor den Augen ihrer Söhne getötet

0
In Ingolstadt kam es am Freitagabend zu einer schweren...
Polizeipräsidium Oberbayern Nord

Messerattacke in Ingolstadt: Frau von Ex-Partner erstochen, Ermittlungen laufen

0
INGOLSTADT, 06.12.2025. In Ingolstadt ereignete sich am Abend des...
Technik & Gadgets

Poller-Pumper: Augsburger Lehrer entwickelt Spiel zum Poller-Chaos am Christkindlesmarkt

0
In Augsburg sorgt der Christkindlesmarkt aktuell nicht nur für...
Augsburg Stadt

Augsburg | Poller bringen Straßenbahnverkehr aus dem Takt – Stadtwerke bessern nach

0
Die Sicherheitsvorkehrungen rund um den Rathausplatz sorgen derzeit für...
Polizei & Co

Kreis Lindau | Großeinsatz am Bahnhof Hergatz – und plötzlich kommt der Nikolaus

0
Am Freitagabend kam es gegen 19:50 Uhr zu...

Neueste Artikel