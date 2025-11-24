Polizeibericht Augsburg und Region vom 24.11.2025

Haunstetten – Polizei ermittelt nach Autodiebstahl

Im Zeitraum von Dienstag (18.11.2025) bis Freitag (21.11.2025) entwendeten ein oder mehrere unbekannte Täter ein Auto in der Hirsestraße.

Der entwendete Nissan Navara in schwarz mit einer auffälligen Beklebung in grau / gelb wurde in einer Parkbucht abgestellt und von dort entwendet.

Der Beuteschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Besonders schweren Diebstahls eines Kraftfahrzeugs und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Hochzoll – Polizei ermittelt nach Einbruchsversuch

Am Mittwoch (19.11.2025) kam es zu einem Einbruchsversuch in einem Reihenhaus in der Straße „Breitachweg“.

Gegen 02:00 Uhr versuchte ein unbekannter Täter sich gewaltsam Zugang zu einer Tür in einem Reihenhaus zu verschaffen, das ihm jedoch nicht gelang. Durch den Öffnungsversuch entstand ein geringer Sachschaden.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen versuchten Einbruchsdiebstahls und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Oberhausen – Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstählen

Im Zeitraum von Samstag auf Sonntag (22./23.11.2025) kam es zum Diebstahl zweier Fahrräder aus Kellerräumen in der Neuhäuser Straße.

Zwischen 20:00 Uhr (Samstag) und 12:00 Uhr (Sonntag) entwendeten ein oder mehrere unbekannte Täter zwei Fahrräder der Marke Cube in den Farben schwarz / rot und grau / schwarz.

Es entstand ein Beuteschaden im vierstelligen Bereich.

Die Polizeiinspektion Augsburg 5 ermittelt nun wegen Besonders schweren Fall des Diebstahls und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Oberhausen – Polizei ermittelt nach Trunkenheitsfahrt

Am Sonntag (23.11.2025) war eine 46-jährige Autofahrerin unter Alkoholeinfluss mit ihrem Auto in der Donauwörther Straße unterwegs.

Die Polizei kontrollierte gegen 23:45 Uhr die Autofahrerin. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,6 Promille. Die Polizei fand zudem diverse Drogen im Auto.

Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt und stellten den Autoschlüssel sowie Führerschein sicher. Außerdem veranlassten sie eine Blutentnahme bei der 46-Jährigen, um den Alkoholwert zu bestimmen.

Das Auto der 46-Jährigen weist Unfallschäden auf. Diese konnten bislang jedoch keinem Unfall zugeordnet werden. Die Polizeiinspektion Augsburg 5 nimmt daher Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr und eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Zudem wird geklärt, ob die Frau bei ihrer Fahrt unter dem Einfluss von Drogen stand.

Die 46-Jährige hat die polnische Staatsangehörigkeit.

Innenstadt – Polizei nimmt aggressive Fahrraddiebe fest

Am Sonntag (23.11.2025) entwendeten ein 31-jähriger und ein 26-jähriger Mann ein Fahrrad aus der Völkstraße.

Gegen 23:00 Uhr beobachtete ein Zeuge die alkoholisierten Männer, wie diese ein E-Bike davontrugen und verständigte daraufhin die Polizei.

Die Polizeibeamten stoppten die Männer vor Ort und stellten das Fahrrad sicher. Bei der anschließenden Durchsuchung konnte ein Bolzenschneider und weiteres Diebesgut aufgefunden werden.

Während der Anzeigenaufnahme beleidigten und bedrohten die Männer die Polizeibeamten vor Ort. Zudem waren sie alkoholisiert und aggressiv. Aufgrund ihres Verhaltens verbrachten die Männer die restliche Nacht in Polizeigewahrsam.

Bei dem entwendeten Fahrrad handelt es sich um ein E-Mountainbike der Marke Corratec. Der Besitzer des E-Mountainbikes konnte bislang nicht ermittelt werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen. Zeugen des Vorfalls oder der Besitzer des E-Bikes werden gebeten sich zu melden.

Die Männer haben die tschechische Staatsangehörigkeit.

PP Schwaben Nord – Polizei vollzieht mehrere Durchsuchungsbeschlüsse im Rotlicht- und Drogenmilieu

Am Mittwoch (19.11.2025) fand eine großangelegte Durchsuchungsaktion statt.

Beamte der Polizeiinspektion Mitte führten in den vergangenen Monaten umfangreiche Ermittlungen wegen des Verdachtes des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmittel. Hierbei erhärtete sich der Tatverdacht gegen mehrere Personen, die nach derzeitigen Erkenntnissen über einen längeren Zeitraum Betäubungsmittel gehandelt hatten.

Im Rahmen dieser Ermittlungen vollzogen Einsatzkräfte am Mittwoch mehrere Durchsuchungsbeschlüsse, die auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg erlassen wurden. Hierbei wurden die Einsatzkräfte des PP Schwaben Nord durch Spezialisten der Kriminalpolizei sowie Einsatzkräften der Bereitschaftspolizei unterstützt.

Im Rahmen des Einsatzes durchsuchten die Einsatzkräfte insgesamt vier Objekte in Augsburg sowie im Bereich Nördlingen. Die Durchsuchung bezog sich dabei auf Wohn- und Geschäftsräume sowie ein Bordell in der Augsburger Innenstadt. Hierbei stellten die Beamten umfangreiche Beweismittel, darunter u.a. Betäubungsmittel, Waffen sowie eine größere Menge Bargeld sicher.

In der Folge der Durchsuchungen nahmen Einsatzkräfte vier Personen im Alter von 31 bis 56 Jahren vorläufig fest. Die Personen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die Ermittlungen der Polizei unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Augsburg dauern weiter an. Aufgrund der laufenden Ermittlungen sind darüber hinaus derzeit keine weiteren Auskünfte möglich.

Zwei der Tatverdächtigen besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit. Die anderen beiden Tatverdächtigen besitzen die rumänische bzw. die spanische Staatsangehörigkeit.

Innenstadt – Polizei ermittelt nach Autorennen

Am Samstag (22.01.2025) waren mehrere Autos mit überhöhter Geschwindigkeit im Bereich der Haunstetter Straße unterwegs.

Gegen 14:00 Uhr teilte ein Zeuge mehrere Autos mit, die mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Innenstadt unterwegs waren. Hierbei überholten sie sich gegenseitig, hatten Warnblinker an und hupten. Die Polizei war in diesem Bereich umgehend vor Ort und kontrollierte einige Fahrzeuge.

Die Polizeiinspektion Augsburg Süd ermittelt nun wegen eines illegalen Kraftfahrzeugrennens und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710.