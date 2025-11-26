Polizeibericht Augsburg und Region vom 26.11.2025

Innenstadt – Polizei ermittelt nach versuchtem Diebstahl aus einem Auto

Im Zeitraum von Montag (24.11.2025), 20.00 Uhr, bis Dienstag (25.11.2025), 13.00 Uhr schlug ein bislang unbekannter Täter die Seitenscheibe eines braunen Minis in der Proviantbachstraße ein. Ob der Täter etwas entwendete, wird derzeit noch geklärt. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Versuchs des Besonders schweren Falls des

Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der

Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Pfersee – Polizei ermittelt nach Diebstahl aus einer Baustelle

Im Zeitraum von Freitag (21.11.2025), 13.00 Uhr, bis Montag (24.11.2025), 13.00 Uhr, kam es zu einem Diebstahl aus einer Baustelle in der Christian-Dierig-Straße.

Im oben genannten Zeitraum verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte

Täter Zugang zu der Baustelle. Der oder die Unbekannten entwendeten mehrere

Starkstromkabel.

Zudem beschädigten der oder die bislang Unbekannten den Tankdeckel eines

Baggers. Anschließend entwendeten der oder die Unbekannten Diesel aus dem Tank.

Insgesamt entstand ein Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Bereich sowie ein

Sachschaden von rund 400 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls, Besonders schweren Diebstahls und

Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der

Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

Pfersee – Polizei ermittelt nach Ladendiebstahl

Am gestrigen Dienstag (25.11.2025) entwendete ein 24-jähriger Mann mehrere Gegenstände aus einem Supermarkt in der Christian-Dierig-Straße.

Gegen 09.30 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter den Mann, wie er eine Getränkedose in

seine Jacke steckte. Der Mann bezahlte einen Teil seiner Einkäufe an der Kasse. Die

Dose und weitere Lebensmittel bezahlte er nicht.

Der Mitarbeiter sprach den 24-Jährigen daraufhin an und verständigte die Polizei. Die

Gegenstände hatten einen Warenwert im mittleren einstelligen Bereich.

Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Einsatzkräfte zudem eine Zange.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls mit Waffen gegen den 24-Jährigen.

Der 24-Jährige besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit.

REGION

Königsbrunn – Polizei ermittelt nach Betrug – Schockanruf

Im Zeitraum von Donnerstag (20.10.2025), 12.00 Uhr, bis Montag (24.11.2025), 10.30 Uhr kam es zu einem Betrug zum Nachteil einer 88-Jährigen aus Königsbrunn.

Am Donnerstag gegen 12.00 Uhr rief ein bislang Unbekannter bei der 88-Jährigen an.

Er gab sich als Polizeibeamter aus. Bei dem Telefonat schilderte der Unbekannte, dass

Einbrecher in der Nachbarschaft gefasst worden sind. Weitere Einbrecher seien jedoch

noch flüchtig. Aus diesem Grund seien die Wertsachen der Frau in Gefahr und sollen

in Sicherheit gebracht werden.

Im weiteren Verlauf beauftrage der Anrufer die Frau bei einer Tankstelle Wertkarten

für Apple zu besorgen. Zudem solle die Frau ihr Bargeld abheben. Die Frau schenkte

dem Anrufer glauben und kam den Anweisungen nach.

Ein weiterer vermeintlicher Kollege holte am vergangenen Montag das Geld und die

Wertgutscheine bei der Frau ab.

Es entstand ein Vermögensschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei

Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Die Dame besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Bei den sogenannten Schockanrufen bringen Täter Seniorinnen und Senioren durch verschiedenste Maschen und dem Aufbauen von Ängsten dazu, Bargeld oder

andere Vermögenswerte zu übergeben. Mit der Präventionskampagne #NMMO möchte die Bayerische Polizei alle Seniorinnen und Senioren noch besser vor Telefonbetrügern schützen.

Die Polizei gibt deshalb unter anderem folgende Tipps:

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

Übergeben Sie nie Geld an unbekannte Personen.

Überprüfen sie Angaben persönlich durch telefonische Nachfrage bei der

Behörde oder den jeweiligen Angehörigen unter der Ihnen bekannten

Telefonnummer.

Suchen Sie die Telefonnummer der jeweiligen Behörde selbst heraus.

Lassen Sie niemals unbekannte Personen in ihre Wohnung.

Verständigen Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend den polizeilichen

Notruf 110.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter

https://www.polizei.bayern.de/nmmo

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick

