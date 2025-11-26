Newsletter
Unbekannter Täter beschädigt Auto in Augsburg: Polizei sucht Zeugen
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Unbekannter Täter beschädigt Auto in Augsburg: Polizei sucht Zeugen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Vandalismus in der Innenstadt von Augsburg: Im Zeitraum von Montag, dem 24. November 2025, um 20:00 Uhr bis Dienstag, dem 25. November 2025, um 13:00 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter die Seitenscheibe eines braunen Minis auf der Proviantbachstraße eingeschlagen. Ob der Täter dabei etwas entwendete, wird derzeit noch ermittelt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Polizei ermittelt wegen versuchten Diebstahls

Die Polizei hat Ermittlungen wegen eines Versuchs des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Die Beamten bitten die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Aufklärung dieses Falls.

Zeugenaufruf

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd zu melden. Die Kontakttelefonnummer lautet 0821/323-2710.

