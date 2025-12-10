Newsletter
Unfall auf A8: Lkw-Fahrer verursacht Sperrung und Schäden im sechststelligen Bereich
Polizei & Co
1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Auf der Autobahn A8 bei Augsburg ereignete sich am Dienstagabend, den 9. Dezember 2025, ein schwerer Lkw-Unfall. Gegen 19:40 Uhr verlor ein 60-jähriger Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet offenbar nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge prallte der Lkw gegen die Mittelplanke, was den Anhänger zum Umkippen brachte. Auch die Fahrerkabine stürzte um.

Rettungseinsatz und Straßensperrungen

Der Fahrer musste aus seinem umgestürzten Lkw befreit werden und erlitt dabei leichte Verletzungen. Er wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Unfall hatte weitreichende Folgen: Teile der Betonmittelplanke wurden auf die Gegenfahrbahn geschleudert und beschädigten dort mehrere Fahrzeuge.

Umfangreicher Sachschaden

Zur Sicherung der Unfallstelle wurde die Autobahn in beide Richtungen gesperrt. Die Fahrbahn Richtung München konnte gegen 23:00 Uhr wieder freigegeben werden, während die Strecke in Richtung Stuttgart bis in die Morgenstunden gesperrt blieb. Der Lkw hatte Milcherzeugnisse geladen, die durch das Technische Hilfswerk geborgen wurden, bevor das Fahrzeug abgeschleppt werden konnte. Der entstandene Sachschaden wird auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt.

Ermittlungen und rechtliche Konsequenzen

Gegen den 60-jährigen Fahrer, der griechische Staatsbürger ist, wird aktuell wegen eines möglichen Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung ermittelt. Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

