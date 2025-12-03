Newsletter
Mittwoch, Dezember 3, 2025
Eilmeldung | Größerer Verkehrsunfall auf der A8 – Autobahn bei Zusmarshausen gesperrt

Am Mittwochmorgen ereignete sich nach Polizeiangaben auf der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart ein größerer Unfall. Die Autobahn ist bei Zusmarshausen derzeit voll gesperrt.

Die Einsatzkräfte sind vor Ort. Es wird gebeten, den Bereich großräumig zu umfahren.

Nach ersten Informationen sollen an dem Unfall sowohl ein Lastwagen als auch ein Auto beteiligt gewesen sein. Es ist beim Unfall wohl Öl ausgelaufen, weshalb die Fahrbahn gereinigt werden muss. In Richtung Stuttgart sind derzeit alle drei Spuren gesperrt. Verletzte solle es keine geben.

 

