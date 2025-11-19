Newsletter
Mittwoch, November 19, 2025
3.1 C
London
Bild: BF Augsburg
Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen in Augsburg

Augsburg – Am heutigen Morgen kam es gegen 9:15 Uhr in der Eichleitnerstraße zu einem Verkehrsunfall, an dem insgesamt fünf Pkw beteiligt waren. Die Berufsfeuerwehr Augsburg rückte mit 18 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen zur Unfallstelle aus.

Verkehrsunfall Mit Fünf Beteiligten Fahrzeugen In Augsburg
Bild: BF Augsburg

Beim Eintreffen der Feuerwehr fanden die Einsatzkräfte einen Pkw vor, der auf der Fahrzeugseite lag. In dem verunfallten Wagen befand sich eine verletzte Person, die schonend gerettet werden musste. In enger Abstimmung mit dem Notarzt und dem Rettungsdienst wurde das Fahrzeugdach des auf der Seite liegenden Pkw abgenommen beziehungsweise abgeklappt, um einen möglichst schonenden Ausstieg zu ermöglichen. Die Person konnte anschließend vorsichtig aus dem Fahrzeug gehoben und medizinisch versorgt werden.

Nach umfangreichen Sicherungs- und Stabilisationsmaßnahmen an den beteiligten Fahrzeugen wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Aufgrund der Rettungs- und Bergungsarbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen im Bereich der Eichleitnerstraße.

Insgesamt wurden drei Personen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Zum genauen Unfallhergang sowie zur Höhe des Sachschadens liegen derzeit keine Angaben vor.

