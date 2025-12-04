Zwei Fahrerfluchten in Augsburg: Unfälle in Lechhausen und Neuburger Straße

Augsburg (ots) – Am Mittwoch, den 3. Dezember 2025, ereigneten sich in Lechhausen zwei Verkehrsunfälle, bei denen die Verursacher flüchteten.

Verkehrsunfall in der Amagasaki-Allee

Gegen 18:45 Uhr kam es zu einem Unfall in der Amagasaki-Allee, als ein 73-jähriger Autofahrer auf dem linken Fahrstreifen unterwegs war. Ein noch unbekannter Fahrer wollte mit seinem grauen VW Touran vom rechten Fahrstreifen auf den linken wechseln. Dabei kollidierte er seitlich mit dem Fahrzeug des 73-Jährigen und verursachte einen Schaden am rechten Außenspiegel. Der Schweregrad des Schadens wird derzeit ermittelt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2310 bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost zu melden.

Parkplatzunfall in der Neuburger Straße

Ebenfalls am Mittwoch, im Zeitraum von 12:15 Uhr bis 12:45 Uhr, wurde auf einem Parkplatz in der Neuburger Straße ein roter Skoda Oktavia beschädigt. Die rechte Fahrzeugseite des Skodas erlitt durch ein unbekanntes Fahrzeug Schäden in Höhe von rund 2500 Euro. Auch hier entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Ort des Geschehens. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310.