Donnerstag, Dezember 4, 2025
Drei Diebstähle in Augsburger Baustellen und E-Scooter-Klau: Polizei sucht Zeugen
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Drei Diebstähle in Augsburger Baustellen und E-Scooter-Klau: Polizei sucht Zeugen

Von Alfred Ingerl

Augsburg (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in verschiedenen Stadtteilen Augsburgs zu mehreren Diebstählen. Unbekannte Täter brachen auf mehreren Baustellen ein und stahlen Kupfer sowie einen E-Scooter. Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren, und Zeugen werden gebeten, sich zu melden.

Einbrüche in Augsburg: Kupferdiebstahl auf Baustellen

In Kriegshaber verschafften sich Täter zwischen Dienstag, 17:30 Uhr, und Mittwoch, 06:30 Uhr, unbefugten Zugang zu einer Baustelle an der Straße “Am Exerzierplatz” Ecke Sommestraße. Dabei entwendeten sie Kupfer im hohen dreistelligen Bereich. Parallel dazu bemerkte man in Pfersee, dass zwischen Dienstag, 18:00 Uhr, und Mittwoch, 05:00 Uhr, auf einer Baustelle in der Christian-Dierig-Straße ebenfalls Kupfer gestohlen wurde. Der genaue Schadenswert wird noch ermittelt.

Diebstahl eines E-Scooters in Hochfeld

In Hochfeld entwendeten die Täter zwischen Dienstag, 22:00 Uhr, und Mittwoch, 09:00 Uhr, einen abgesperrten E-Scooter in der Von-Richthofen-Straße. Auch hier läuft die Ermittlung des entstandenen Beuteschadens.

Polizei bittet um Mithilfe

Die Polizei ermittelt in allen drei Fällen wegen Diebstahls und ist auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 oder bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter 0821/323-2710 zu melden.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

