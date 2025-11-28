Newsletter
Freitag, November 28, 2025
9.5 C
London
type here...
Subscribe
Aichach FriedbergPolizei & CoNewsletter
1 Min.Lesezeit

Friedberg | Jogger beobachtet sexuelle Handlungen – Männer greifen ihn an und flüchten

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Friedberg – Nach einem Vorfall am vergangenen Mittwoch (19.11.2025) ermittelt die Polizei in Friedberg wegen eines Angriffs auf einen Jogger. Der Mann war gegen 23.00 Uhr auf einem Feldweg nahe des La Crosse Rings unterwegs, als er auf eine Gruppe von vier Männern und eine junge Frau traf. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen dort sexuelle Handlungen stattgefunden haben.

Der Jogger sprach die Personen an – daraufhin gingen mehrere Männer auf ihn los. Nach dem Angriff flüchteten die Beteiligten zunächst in unbekannte Richtung. Die Frau entfernte sich nach einem kurzen Gespräch ebenfalls. Der Jogger erstattete am darauffolgenden Tag Anzeige bei der Polizei.

Beschreibung der Frau (laut Zeugenangaben):

  • etwa 17–20 Jahre alt

  • schlank, braune Haare

  • osteuropäisches Erscheinungsbild

  • hellgraue Jogginghose, hellbraune Winter-Boots

  • dunkelblaue Jacke mit zwei hellen Streifen auf Brusthöhe

  • fingerfreie Handschuhe, Ohrwärmer

Beschreibung der Männer (laut Zeugenangaben):

  • Person 1: ca. 25 Jahre, 176 cm, athletisch, helle Haut, schwarze Haare, „Ziegenbart“, auffällige Narben im Gesicht

  • Person 2: ca. 18 Jahre, 180 cm, sehr schlank, kein Bart, südländisches Erscheinungsbild

  • Person 3: ca. 16 Jahre, 190 cm, sehr kräftig, kein Bart, türkisches Erscheinungsbild

  • Person 4: keine Beschreibung möglich, da sofort geflüchtet

Nach Angaben des Geschädigten sprachen die mutmaßlichen Täter arabisch klingend. Die Polizei betont, dass es sich bei den Personen um Verdächtige handelt und die Ermittlungen noch laufen. Hinweise zur Identität oder zum Hintergrund des Geschehens liegen derzeit nicht vor.

Die Kriminalpolizei Augsburg bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter 0821/323-3821 zu melden. Jede Beobachtung könnte für die Ermittlungen relevant sein.

Presse Augsburg
Presse Augsburg
Newsdesk der Presse Augsburg Medien-Redaktion.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

64 Mal pro Stunde: Poller-Chaos am Augsburger Christkindlesmarkt

0
Augsburg schützt den Christkindlesmarkt erstmals mit mobilen Pollern in der Maximilianstraße. Die 450 Kilogramm schweren Sperren müssen für jede Straßenbahn weggehievt werden – 64 Mal pro Stunde. Sechs Sicherheitsmitarbeiter sind im Dauereinsatz.
Augsburg Stadt

Nach Tod von dreifacher Mutter: Mordanklage in Augsburg

0
Viermal in den Kopf geschossen: Der 29-jährige Angeklagte soll...
Newsletter

A96 bei Landsberg: 31-Jährige rammt Auto mehrfach – Ermittlungen wegen versuchten Tötungsdelikts

0
Ein gefährlicher Zwischenfall auf der A 96 endete am...
Polizei & Co

Jogger bei Friedberg von vier Männern nach sexuellem Vorfall angegriffen – Polizei sucht Zeugen

0
Augsburg - Am vergangenen Mittwochabend (19.11.2025) wurde ein Jogger...
Polizei & Co

15-jährige Tamara M. aus Bobingen vermisst – Polizei sucht nach Hinweisen

0
Augsburg - Seit dem 23. November 2025 wird die...

Neueste Artikel