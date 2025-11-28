Friedberg – Nach einem Vorfall am vergangenen Mittwoch (19.11.2025) ermittelt die Polizei in Friedberg wegen eines Angriffs auf einen Jogger. Der Mann war gegen 23.00 Uhr auf einem Feldweg nahe des La Crosse Rings unterwegs, als er auf eine Gruppe von vier Männern und eine junge Frau traf. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen dort sexuelle Handlungen stattgefunden haben.

Der Jogger sprach die Personen an – daraufhin gingen mehrere Männer auf ihn los. Nach dem Angriff flüchteten die Beteiligten zunächst in unbekannte Richtung. Die Frau entfernte sich nach einem kurzen Gespräch ebenfalls. Der Jogger erstattete am darauffolgenden Tag Anzeige bei der Polizei.

Beschreibung der Frau (laut Zeugenangaben):

etwa 17–20 Jahre alt

schlank, braune Haare

osteuropäisches Erscheinungsbild

hellgraue Jogginghose, hellbraune Winter-Boots

dunkelblaue Jacke mit zwei hellen Streifen auf Brusthöhe

fingerfreie Handschuhe, Ohrwärmer

Beschreibung der Männer (laut Zeugenangaben):

Person 1: ca. 25 Jahre, 176 cm, athletisch, helle Haut, schwarze Haare, „Ziegenbart“, auffällige Narben im Gesicht

Person 2: ca. 18 Jahre, 180 cm, sehr schlank, kein Bart, südländisches Erscheinungsbild

Person 3: ca. 16 Jahre, 190 cm, sehr kräftig, kein Bart, türkisches Erscheinungsbild

Person 4: keine Beschreibung möglich, da sofort geflüchtet

Nach Angaben des Geschädigten sprachen die mutmaßlichen Täter arabisch klingend. Die Polizei betont, dass es sich bei den Personen um Verdächtige handelt und die Ermittlungen noch laufen. Hinweise zur Identität oder zum Hintergrund des Geschehens liegen derzeit nicht vor.

Die Kriminalpolizei Augsburg bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter 0821/323-3821 zu melden. Jede Beobachtung könnte für die Ermittlungen relevant sein.