Funkelnder Winterzauber im Zoo Augsburg: Der Christmas Garden Augsburg: Eine magische Reise in leuchtende Welten!

Der Christmas Garden Augsburg erwartet die Gäste mit vielen abwechslungsreichen Highlights und einem neu gestalteten Rundweg im Zoo Augsburg. Von 27. November 2025 bis zum 6. Januar 2026 sind auf dem rund zwei Kilometer langen Trail mehr als 30 Lichtinstallationen zu erleben.

Bei der Gestaltung des Christmas Garden Augsburg hat das Kreativteam der Christmas Garden Deutschland GmbH eine Vielfalt an audiovisuellen Lichtkunst-Highlights arrangiert und inmitten der großzügigen Grünflächen des Zoo Augsburg inszeniert. Außerdem gibt es zusätzliche Angebote, die den Besuch im Christmas Garden Augsburg zu einem ganz besonderen Erlebnis werden lassen wie Fotoautomaten für Erinnerungsbilder, ein

Karussell, ein Bollerwagenverleih, leuchtende Zuckerwatte, ein Wishing Tree und kleine Überraschungen für Kinder an den Familientagen.

Das erwartet die Gäste in der 3. Saison des Christmas Garden Augsburg

Die magische Reise im Christmas Garden Augsburg beginnt mit der romantischen Fotokulisse Liebe vereint, mit übergroßen leuchtenden Herzhänden, umgeben von einer Vielzahl roter Herzen. Passend zur Jahreszeit werden die Gäste beim Wintertraum von einem glitzernden Schneemann, Schneekristallen und Schneeflocken begrüßt.

Das kunstvolle Zusammenspiel audiovisueller Gestaltungselemente zeichnet den Christmas Garden Augsburg aus und zeigt sich als erstes Highlight bei den Streiflichtern, wo das Publikum durch eine Allee aus musiksynchron aufleuchtenden Lichtsäulen flaniert.

Nach einer ersten Pause bei Glühwein oder Punsch im gastronomischen Bereich mit einem nostalgischen Karussell führt der Weg weiter durch das Funkelnde Farbenspiel mit seinen vier regenbogenbunten Lichttoren. Wie die Illusion eines farbenprächtigen Schneegestöbers wirken die Farbsplitter, die lebendige Lichtmosaike auf die Winterjacken des Publikums zaubern. Kurz darauf erreichen die Gäste den Regenbogenbaum, dessen Stamm und Äste von bunten Lichtlinien durchzogen sind, die zur exklusiv von Sounddesigner Burkhard Fincke komponierten Musik tanzen.

Auf der Milchstraße und in der Allee der Sterne tauchen die Besucherinnen und Besucher mit funkelnden Sternen auf dem Wasser und in den Bäumen ganz in eine vorweihnachtlich festliche Stimmung ein. Wenige Schritte weiter erscheint die Weihnachtsgeschichte als kunstvolle Skizzensammlung, die mit Laserstrahlen auf das Giraffenhaus projiziert wird, und gleich darauf ist ein traditionelles Krippenspiel zu besichtigen. Der beliebte Wishing Tree darf mit persönlichen Wünschen geschmückt werden.

Auf dem Wasser fasziniert die Magische Galaxie mit ihrer mystischen Aura und den fünf futuristischen Figuren, die blau und lila fluoreszieren und sich geheimnisvoll auf der Wasseroberfläche spiegeln. Einen spektakulären Eindruck bietet Auf großer Fahrt, eine dynamische Inszenierung aus einem großen Lichtschiff aus Wasser, programmierten Fontänen, wechselnden Farben und Musik. Im Dschungel, einer smaragdgrünen Nebelwelt, die von Laserlinien durchzogen wird, erwartet das Publikum ein leuchtender Orang Utan, der zu originellen Selfies einlädt. Ein weiteres Highlight ist das poetische Wassermärchen, eine maritim inspirierte Videoprojektion, die musiksynchron auf einer feinen Wassernebelwand erscheint. Als feierlichen Abschluss des impressionsstarken

Rundgangs im Christmas Garden Augsburg gibt die beliebte Märchenbuche mit ihren zahllosen Lichtpunkten ein traumhaftes Fotomotiv ab, und der farbenfrohe Lichterteppich entlässt das Publikum mit guter Laune und unvergesslichen Erinnerungen.

Dr. Barbara Jantschke, Geschäftsführerin des Zoo Augsburg: „Wir freuen uns sehr, dass der Christmas Garden bereits zum dritten Mal unseren Zoo in ein funkelndes Winterwunderland verwandelt. Jahr für Jahr hüllt er unser Zoogelände in magisches Licht und zaubert leuchtende Augen in die Gesichter unserer Gäste. Ein echtes Highlight, das aus der Adventszeit nicht mehr wegzudenken ist.“

Vom 27. November 2025 bis zum 6. Januar 2026 lädt der Christmas Garden Augsburg – durchgeführt von der Christmas Garden Deutschland GmbH und der Global Concerts GmbH – unter freiem Himmel fast täglich zum Staunen und Genießen ein. Der Christmas Garden

Augsburg ist geschlossen am 1., 2., 8., 9., 24. & 31. Dezember 2025.

Karten gibt es auf christmas-garden.de/augsburg sowie auf myticket.de. Tickets sind ab 19,90 Euro erhältlich. Neben den beliebten Familientagen mit attraktiven Familientickets bietet der Christmas Garden Augsburg erstmals auch FlexTickets für Kinder an.

Weitere Informationen: christmas-garden.de/augsburg